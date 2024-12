Inesperado final feliz para ‘Tor’

Creado: Actualizado:

Este año sí. Este año ha corrido el cava en Lleida. Un tercer premio muy repartido alegrará las Navidades en decenas de hogares de Lleida, Mollerussa, La Seu d’Urgell y, sobre todo, La Pobla de Segur. La administración de lotería La Ganxa de esta población pallaresa trajo la suerte también a la comarca vecina y 7,5 de los 10 millones de euros en premios fueron a parar a Can Mariano de Baro. Alegría desbordada en este establecimiento centenario que se hizo famoso por ser uno de los escenarios de la exitosa serie Tor, de Carles Porta. De hecho, uno de los agraciados resultó ser Pablo Moreno, heredero de Jordi Riba, el Palanca. Un final feliz inesperado para una crónica negra convertida ya en leyenda. Más allá de la anécdota, los dos Pallars desafían las estadísticas por lo que respecta a juegos de azar. La estación de Port Ainé se abrió, en parte, gracias a los millones (de pesetas) de un premio de lotería en 1986. Fue el principio de un idilio con la diosa fortuna que todavía perdura. El día de Reyes de 1994, hace ahora 30 años, surgía la leyenda de la suerte de Sort, que ese año dio el primer premio del sorteo del Niño. El primero de unos cuantos, lo que convirtió la única administración de la capital del Sobirà en una particular Doña Manolita del Pirineo, donde era habitual observar largas colas de clientes, amén de los que optaban por comprar el décimo por internet. También Tremp repartió la suerte en 1998. Y para rizar más el rizo, una vecina de Figuerola d’Orcau, Josefina Codina, resultó agraciada en los sorteos de Sort de 1994 y 1996 y en el de la capital del Jussà de 1998. Increíble, pero cierto. No es extraño que, aunque la etimología del topónimo Sort no tenga nada que ver con la fortuna, se aprovechase la coincidencia como reclamo. De hecho, también en el sorteo de ayer, La Bruixa d’Or de Sort vendió una serie de un quinto premio. La leyenda continúa. Tremp y La Pobla de Segur entran por méritos propios en la ruta de los que quieren comprar lotería en lugares emblemáticos. Bienvenida sea la promoción del territorio y si los décimos de ayer animan a los emprendedores a abrir o ampliar negocios, a todos nos habrá tocado un poco.

A vueltas con la inseguridad

Seguimos con cifras, aunque esta vez no invitan a descorchar botellas de cava. Aunque los expertos dicen que la inseguridad es más una percepción que una realidad, lo cierto es que en poco más de una semana se han producido cuatro asaltos en casas de Lleida. Dos en L’Horta de la capital del Segrià, donde los vecinos aseguran que ya no pueden más después de un otoño para olvidar, y otros dos en Miralcamp, donde la pasada semana los ladrones amenazaron a los vecinos