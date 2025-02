Unió de Pagesos, 50 años defendiendo el campo

Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos inició ayer el XIV Congreso Nacional del sindicato agrario, que se celebra hasta mañana domingo en el Teatre L’Amistat de Mollerussa, con el lema Fem la feina. UP es la organización agraria con más afiliados en Catalunya con 6.000 inscritos, y fue la primera en reivindicar la empresa agraria como un valor fundamental de la sociedad catalana rural. Son 50 años ya reclamando precios justos, menos burocracia e instrumentos económicos y administrativos para poder vivir dignamente del trabajo más antiguo del planeta: cultivar la tierra y criar animales para el consumo humano. Mucho ha cambiado el tejido económico desde aquel 1974 y los costes de producción, la competencia de grandes grupos y cadenas alimentarias, la globalización en la comercialización de los alimentos y los períodos de sequía y la escasez del agua han ido complicando la supervivencia de muchas pequeñas y medianas granjas o explotaciones agrarias y UP, al igual que el resto de sindicatos agrarios, tienen grandes retos si no quieren ver languidecer el que ha sido el modo de vida que ha conllevado el progreso de Lleida en el último siglo y medio. Y este objetivo ha de ser compartido por todas las administraciones políticas, desde los ayuntamientos hasta la Comisión Europea, porque está en juego mucho más que las economías domésticas de miles de payeses y ganaderos. Conocedores de los peligros que acechan al campo, Unió de Pagesos debatirá en Mollerussa el rumbo del sindicato con el fin de mantener “la lucha del campesinado para la próxima década”, explicó su coordinador nacional, Joan Caball. El congreso también prevé una importante renovación, ya que después de 25 años liderando el sindicato, Caball deja el cargo. La nueva comisión permanente se presentará mañana al mediodía en un acto con los 146 delegados de todas las comarcas catalanas después de debatir las ponencias que marcarán su futuro. El congreso es el máximo órgano de decisión de Unió de Pagesos, que se celebra cada cinco años y escoge a los miembros de la Comisión Permanente Nacional, los coordinadores territoriales, el Síndic del afiliado y la Comisión de Garantías Estatutarias. El románico de BoíEl centro del románico de La Vall de Boí, en Erill, estrenó ayer una nueva museografía y una experiencia de realidad virtual en el marco del proyecto Los ojos de la historia. Una mirada inmersiva al patrimonio catalán, con lo que se clausura el Año Taüll que ha conmemorado los 900 años de la consagración de las iglesias de Sant Climent y Santa Maria de Taüll. Una riqueza patrimonial y artística de la Ribagorça de valor incalculable que debemos difundir, conservar y preservar.