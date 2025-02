La previsión de los riegos en tiempos de sequía

Creado: Actualizado:

Una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida ha condenado a la Comunidad General de Regantes del Canal d’Urgell a indemnizar con 2.451 euros a un agricultor de Castellnou de Seana por las pérdidas que sufrió en su explotación de maíz tras el cierre del canal a finales de abril de 2023 a causa de la sequía. Tal como publicamos en nuestra edición de ayer, el juez basa el fallo en que la información facilitada por la entidad a los regantes sobre la disponibilidad de agua “no fue suficiente ni previsora” y “puede calificarse de errónea”, lo que llevó a payeses a sembrar cereal de verano, como en este caso concreto, que después no pudieron regar. Esta es la primera reclamación de regantes del Canal d’Urgell que ha llegado a los tribunales, pero hay 200 más en trámite administrativo, sobre las que la comunidad todavía debe decidir si las estima o no. No obstante, parece claro que todas o la gran mayoría de las reclamaciones, promovidas por la Plataforma Manifest del Gran Urgell, deberán ser asumidas, porque al ser de menos de 30.000 euros es el juzgado de lo Contencioso el que decide, sin posibilidad de recurrir a instancias judiciales más altas, y el magistrado ha dejado claro que la responsabilidad del cierre del canal es de la comunidad, desestimando su argumento de que había que atribuirla a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Así las cosas, y teniendo en cuenta que todos los regantes forman parte de la comunidad, sería bueno que las dos partes optaran por la vía de la negociación para buscar un acuerdo que sea aceptable para ambas. Y de cara a un futuro, está claro que los rectores de este y del resto de canales de riego deberán adoptar medidas para intentar tener toda la información sobre la disponibilidad de reservas con la máxima antelación posible, para lo que deberán implicarse también las instituciones con competencias en este ámbito, como la CHE, porque todo apunta a que lo sucedido en 2023 no será la excepción que confirme la regla, sino que puede volver a repetirse por los efectos del cambio climático.

Trump cambia hasta el pasado

Donald Trump está decidido a cambiar el orden político y económico mundial en provecho de su país y, especialmente, del conglomerado de megamillonarios que le dan apoyo. En pocas semanas ha quedado patente en las decenas de órdenes que ha firmado y en las iniciativas que ha adoptado, como la negociación con Rusia para acabar con la guerra en Ucrania sin la participación de este país. Ayer, dio un paso más falseando el pasado al acusar a Ucrania de ser la culpable de la invasión rusa y llamando dictador a Zelenski, como si Putin, por el que muestra gran aprecio, fuera un demócrata modélico.