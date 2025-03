Cifras que desmienten bulos antifeministas

Creado: Actualizado:

El próximo sábado se celebra el Día Internacional de la Mujer en un contexto mundial en el que cada vez proliferan más mensajes, vinculados al auge de la ultraderecha, que plantean que se ha ido demasiado lejos en materia de igualdad y de feminismo. Sin embargo, basta con observar la realidad para darse cuenta de que no tienen ninguna base. Un dato ilustrativo es el número de hombres y de mujeres que figuran en las fotografías de las principales cumbres políticas o económicas internacionales. Otro, la brecha salarial existente en perjuicio de ellas. Y un tercero, que resulta todavía más desolador por las consecuencias que tiene para muchas mujeres, es el de los casos de violencia machista, que partidos como Vox enmascaran con lo que denominan “violencia intrafamiliar”. Así, el pasado año los juzgados de Lleida dictaron casi diez sentencias firmes a la semana por este tipo de delitos, una cifra que demuestra que queda muchísimo por hacer para erradicar esta gran lacra social. Además, de las más de 500 sentencias, alrededor de la mitad (259) comportaron penas de prisión, tal como dábamos cuenta en nuestra edición de ayer. Hemos avanzado más hacia la igualdad en las últimas décadas que en muchos siglos, pero aún no se ha alcanzado el objetivo de conseguir que esta sea plena en todos los ámbitos de la sociedad. Hay que hacer caso omiso a los bulos, por mucho eco que tengan en las redes, y trabajar para que los jóvenes sean conscientes de ello, revirtiendo la tendencia hacia un cierto antifeminismo por parte de las nuevas generaciones.

Sanidad accesible y humana

La accesibilidad al médico de cabecera ha ido mejorando paulatinamente y ahora es posible en muchos casos lograr una visita en la misma semana, cuando hace unos años era más bien la excepción que confirmaba la regla. Sin embargo, el propio Institut Català de la Salut admite que en ocasiones hay una demora de varias semanas, que se suple con la posibilidad de tener una visita en el servicio de atención continuada del propio ambulatorio. No obstante, hay que tener en cuenta que la relación personal con el facultativo sigue siendo importante para muchos pacientes, especialmente para los de más edad, por lo que es necesario seguir avanzando en la agilización de las visitas. Asimismo, está bien que el sistema sanitario incorpore tecnologías como la de la IA, siempre que esto no suponga deshumanizar el trato al paciente ni dejar en manos de estas herramientas la decisión de si debe ser examinado o no por el personal médico o de enfermería, como sucedió hace unos días en el CAP de El Pont de Suert, donde un administrativo decidió en base a la IA que una mujer no fuera visitada cuando sufría una otitis.