Madrid, su ‘libertad’ y los muertos por Covid

Nadie puede dar lecciones de cómo gestionó la pandemia porque hubo muertos y pérdidas económicas en todo el mundo. Fue una situación totalmente nueva e inesperada que puso en evidencia muchas de las carencias de los sistemas sanitarios internacionales. Pero lo que sí está claro es que con los instrumentos que cada cual tenía en su comunidad, nación o estado, no todas las respuestas fueron igual de eficaces. Y lo que no es de recibo y dice muy poco de su capacidad política son las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que para contrarrestar la evidencia de su mala gestión de la covid, intente abrir el ventilador y, como casi siempre, intente culpar a Catalunya o al estado central de sus negligencias, evidentes con las cifras, que son las únicas que nunca fallan. Así, la líder del PP de esta comunidad miente cuando dice que no murieron 7.291 personas en las residencias de mayores durante lo peor del virus, del que se cumplen cinco años. Después de incendiar la región con un informe absolutamente retorcido y manipulado ofreció unas declaraciones en las que volvió a cambiar las cifras; todo ello el pasado miércoles y en vísperas también del estreno del documental 7291, que deja en evidencia su gestión en este apartado. Sin embargo, la lideresa regional obvia que fue ella misma la que dio los datos que se le han vuelto en contra con sus protocolos de la vergüenza que impidieron el traslado de mayores a hospitales. Así las cosas, hay que recordar que el 7.291 sale de su propio Gobierno. La autonomía publicó estos datos en su Portal de Transparencia en julio de 2020. Por el momento, los tribunales han dado la razón de manera continuada al gobierno madrileño, eximiéndole de cualquier responsabilidad al no quedar probado que estas decisiones políticas supusieran la muerte directa de los ancianos. No obstante, no solo voces expertas se pronuncian en contra de la gestión autonómica, sino que los protocolos están ahí (es imposible negar que se firmaron folios en los que se pidió hacer una criba) y familiares de víctimas plantearon una macrodenuncia contra su administración. Puede que penalmente no se pueda demostrar su mala gestión pero cada vez está más claro que Madrid no fue un ejemplo de “libertad”, sino la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020, según el barómetro del Comité Europeo.

Alerta para el campo

La borrasca Konrad trae lluvias generalizadas por toda Catalunya con una importante bajada de temperaturas y acumulaciones de nieve que podrían superar los 20 cm por encima de los 1.300 metros en Lleida. Buena noticia para los recursos hídricos y alarma por posibles heladas en los campos en flor.