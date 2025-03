Colapso ferroviario

Creado: Actualizado:

Los leridanos somos pocos, comparándonos evidentemente con la gran área metropolitana, y estamos acostumbrados a ir en el furgón de cola del transporte por ferrocarril. La línea de Manresa circulaba hasta hace cuatro días a la misma velocidad que hace un siglo y aún hoy cuesta tres horas viajar en tren desde la capital del Segrià a la Ciudad Condal por Manresa. La de la costa, tres cuartos de lo mismo, y con muy pocos convoyes a lo largo del día. Y la línea de La Pobla solo se traspasó porque el Estado quería cerrarla por deficitaria y la salvaron Diputación y Generalitat sufragando el déficit. El AVE sí ha comportado una gran mejora para los desplazamientos a Tarragona, Barcelona, Girona, o Zaragoza, Madrid, Andalucía y Galicia, pero su precio no permite el uso cotidiano a la mayoría de leridanos, y además ahora ya no es tan fiable como en sus inicios. Pero como los problemas de Rodalies acaban perjudicando a todo el territorio catalán, ha llegado la hora de decir basta y que la Generalitat se plante ante el Gobierno central y exija una discriminación inversora positiva por los años y décadas de ninguneo que ha padecido Catalunya. Y como no hay mejor constatación que las cifras y los datos, aquí tienen algunos: El promedio de incidencias de los últimos años (2021 y 2022) comparándolos con los primeros disponibles en la serie (2012 y 2013) arroja que los retrasos graves han aumentado un 135%, los minutos de retraso acumulados de estos viajes han crecido un 112% y los pasajes cancelados se han multiplicado por cuatro. En cuanto a inversiones, entre el año 2010 y 2012, la inversión ejecutada por el Estado en ferrocarriles catalanes cayó a la mitad, desde los cerca de 1.000 millones a los 470. Desde entonces y hasta el año 2021, la cifra total nunca volvió a superar los 250 millones anuales, lo que ha sumido a la red ferroviaria catalana en un colapso difícil de recuperar. Los datos expuestos, oficiales de Adif, dan cuenta de la larga agonía que ha sufrido el servicio. Y la responsabilidad es del Gobierno central, tanto del PP como del PSOE, que siempre han primado las infraestructuras centralistas y radiales de Madrid. Es evidente que ni la reprobación ni la dimisión de la consellera Paneque mejorarán la situación, pero sí ha de ser consciente el Executiu que los catalanes ni merecen ni pueden seguir soportando esta situación.

Un ‘kit’ de tres días

Bruselas pide a todos los hogares europeos que tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas. Es una de las directrices que presentará hoy la UE. Una estrategia más para crear entre los ciudadanos el miedo a ataques bélicos, informáticos o pandemias y facilitar su sensibilización con el rearme.