Una buena iniciativa para los micropueblos

Al poble hi ha de tot es una iniciativa financiada por la Diputación que pretende impulsar la comercialización de productos de proximidad. De momento, se han sumado una quincena de productores y 12 comercios de nueve micropueblos (de menos de 500 habitantes) del Segrià: Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torre-serona y Torrebesses. A través de la página web alpobletot.cat, tanto vecinos del territorio como cualquier persona interesada pueden tener a su alcance los productos que ofrecen los establecimientos inscritos. Los clientes pueden gestionar sus compras con una pantalla táctil y pueden adquirir carne, queso, conservas, aceite, cerveza, etc., aunque estos no se vendan físicamente en comercios de su municipio. La plataforma digital funciona como escaparate y cada local tiene previsto habilitar una pantalla táctil para que los clientes formalicen sus compras. Los pedidos se entregan en la misma tienda desde la que se realiza la compra y su distribución correrá a cargo de los productores. Maria Teresa Cullerés, alcaldesa de Sarroca de Lleida, aseguró que “lo más importante es mantener el comercio local abierto”. Por su parte, Eduard Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida, defendió la función social que los pequeños comercios han desarrollado a lo largo de la historia: “Más allá de ser tiendas, funcionan como puntos de encuentro y generan un sentimiento de pertenencia a la comunidad”, afirmó. Asimismo, el proyecto Al poble hi ha de tot quiere afrontar “el reto demográfico”, señaló Agustí Jiménez, alcalde de Torre-serona y vicepresidente de la Diputación de Lleida. Precisamente, otro de sus objetivos es frenar la despoblación, dando una mayor cobertura de servicios a los vecinos. Hasta aquí la noticia, pero detrás de esta iniciativa hay un esfuerzo colectivo por mantener el mundo rural en su esencia y una buena oportunidad para que tanto productores como comercios agudicen el ingenio para recuperar también pequeñas industrias que puedan crear progreso y, en definitiva, motivos para seguir viviendo en estos pueblos. Tienen todo nuestro apoyo y las administraciones deben ayudar a conseguir este fin.

Aranceles y Trump

El primer golpe de los aranceles del 25% a los coches anunciados por Donald Trump se ha dejado notar en las bolsas. Las empresas cotizadas del sector vivieron ayer una jornada marcada por el rojo en todo el planeta. De Europa a Asia, sufren especialmente aquellas más dependientes del mercado estadounidense, con las españolas al margen y sin exposición, según la patronal de fabricantes ANFAC. Trump está abriendo un melón comercial del que su país puede ser el más perjudicado.