La encuesta del CEO

El informe del CEO publicado el jueves muestra una tendencia favorable para el gobierno socialista de Salvador Illa y un retroceso para Junts en el Parlament, del que se beneficiaría la formación de extrema derecha Aliança Catalana. El PSC seguiría como partido más votado e incluso podría mejorar su resultado electoral, con una horquilla de entre el 25 y el 29% de los votos, y una estimación de 41-43 escaños (obtuvo 42 en las elecciones de mayo de 2024). Al contrario que el partido que encabeza la oposición, Junts, que alcanzó entonces 35 diputados y ahora caería a 27-29, y un 15-19% del voto. Esquerra, que se quedaría con el 13-16% de los votos (21-23 escaños), el PP (10-12% de votos, 14-16 escaños) y Vox (7-10%, 10-12 diputados) se mantendrían en una posición similar a la actual. Del mismo modo, Comuns Sumar (6-7 escaños) y la CUP (3-4) obtendrían un resultado semejante, según la proyección de esta encuesta, realizada entre el 14 de febrero y el 14 de marzo a partir de 2.000 entrevistas domiciliarias a adultos residentes en Catalunya. Esta estimación de voto representa que Aliança Catalana ganaría protagonismo en la política catalana y esto no es un problema para Junts, es un problema para Catalunya, que ha ganado un millón de habitantes en poco tiempo y que no ha conseguido aunar los instrumentos ni políticos, ni lingüísticos, ni sociales para integrar a estas personas venidas de fuera. Y si la sociedad percibe que la inmigración es más un problema que una oportunidad es que debemos entre todos encontrar la forma de revertir esta realidad y para ellos se necesitan recursos y gestión política.

La absolución de Alves

La Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha revocado por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del FC Barcelona Dani Alves a 4 años y 6 meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton en diciembre de 2022. La sentencia señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante y precisa que ante “las insuficiencias probatorias” acuerda la revocación de la sentencia, una resolución absolutoria y dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas. La conclusión literal de la decisión es la siguiente: “Lo determinante es que, por las razones que hemos explicado en la resolución, las insuficiencias probatorias que se han expresado conducen a la conclusión de que no se ha superado el estándar que exige la presunción de inocencia”. Esta decisión, que puede ser recurrida todavía al Tribunal Supremo, es sin duda un paso atrás en la ley del solo sí es sí, que pone el consentimiento de la víctima en el centro, al no dar credibilidad a la versión de la víctima “porque no hay imágenes o testigos de la agresión”.