Más atención y más servicios

En este espacio no nos cansamos de repetir que, para asentar a la población en el medio rural, es totalmente imprescindible dotar a los pueblos de servicios de diversa índole y prestar atención de todo tipo a sus habitantes. Ayer nos hacíamos eco del estudio de Salut Mental Catalunya (SMC) que detalla las carencias en este ámbito detectadas lejos de las grandes urbes a partir de recabar información facilitada por pacientes, familiares y profesionales sanitarios. El documento también ofrece propuestas para hacer frente a los obstáculos identificados, que versan sobre el acceso a servicios sociales y sanitarios de calidad, la participación ciudadana, el apoyo social, el entorno, la familia, la perspectiva de género en los cuidados, el estigma, las oportunidades de estudios laborales y de ocio y el apoyo a la vivienda. El hecho de haber detectado los problemas y/o carencias es un paso adelante para revertir la situación y ofrecer soluciones. Ahora es necesario que las administraciones implicadas se pongan manos a la obra para poner remedio a estos déficits que afectan a uno de los ámbitos de la salud que más se resintió, y aún se resiente, por los efectos de la pandemia. Y si es del todo necesaria esta atención, igual lo es prestar servicios básicos para facilitar el día a día a los habitantes de pueblos pequeños. Porque ayer recogíamos las demandas de las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) de Raimat y Sucs para poder disponer de banca móvil, iniciativa implantada por la Generalitat para facilitar gestiones a los más de 32.000 leridanos que viven en alguno de los 136 municipios de la demarcación que no disponen de oficina bancaria ni cajero. El hecho de que Raimat y Sucs sean EMD no les permite, de momento, beneficiarse de esta iniciativa y la conselleria de Economía señala que la banca móvil está en periodo de pruebas y que más adelante “ya se verá”. Confiemos en que la burocracia, que no tiene en cuenta que algunas EMD puedan sufrir las mismas carencias que pueblos aislados de la montaña, no frene la llegada de estos servicios, puesto que sus vecinos, como los de otros pueblos sin cajeros, pagan religiosamente sus impuestos como cualquier otro contribuyente y, por tanto, merecen estar mejor atendidos.

Lleida, con mucho gusto

Cientos de personas participaron ayer en el pícnic que organizó Lleida Turisme y que inauguraba los actos que se celebrarán en la ciudad en el marco de la designación de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025. Esta iniciativa, que a su vez recordaba el “nacimiento” del Aplec del Caragol en los años 80, tiene visos de llegar para quedarse y pasar a engrosar el atractivo calendario de eventos lúdicos y gastronómicos de la capital de Ponent.