La energía, un gran reto del siglo XXI

Creado: Actualizado:

La energía y el agua son los dos grandes retos del siglo XXI y además van unidas en muchos aspectos. Por ejemplo, todas las fuentes de energía requieren del agua en sus procesos de producción, desde la extracción de materias primas, hasta la refrigeración de plantas térmicas, los procesos de limpieza, la producción de biocombustibles y el funcionamiento de las turbinas. Además de la hidroeléctrica, también se utiliza mucha agua en las centrales nucleares para refrigerar. Este es el desafío de Naciones Unidas: llevar la energía y el agua potable a todos los rincones del planeta. A día de hoy todavía hay 1.300 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y para 2035, el consumo de energía habrá aumentado en un 35%, lo que conllevará que el consumo de agua por parte del sector aumente en un 85%. Por eso, tanto la UE como el resto del planeta, sobre todo China que también lidera el sector de las energías verdes, están marcando retos de ahorro energético como una de sus prioridades. Catalunya está todavía por debajo de la franja fijada por la UE y nuestra producción de energías renovables no alcanza la media española. A pesar de ser la comunidad autónoma líder en producción energética, 38,2 GWh producidos en 2023, solo el 15,7% de esta pertenecía a fuentes renovables, frente al resto de España, que representaron la mitad de la energía producida. Son muchos frentes los que ha de afrontar la administración catalana para asegurar un progreso sostenible y mantener el nivel de bienestar del que disponemos actualmente, pero es evidente que vamos tarde en muchos aspectos y que hay que aumentar el ritmo y dedicar más inversiones a investigación si no queremos quedarnos atrás y ver reducida drásticamente nuestra competitividad económica y bienestar colectivo. El ejemplo del que hablamos hoy en nuestra página 3 –la UdL probará en unas casetas instaladas en el parque Agrobiotech de Gardeny las propiedades energéticas de una madera impregnada con materiales de base biológica que permiten ahorrar hasta un 20% en energía– es uno de los múltiples caminos a seguir.

El poder de la imagen

Todos los periodistas sabemos que una imagen vale más que mil palabras y que una buena fotografía salva una portada. Lleonard Delshams, jefe de fotografía de SEGRE durante más de tres décadas, es el ejemplo de esta máxima de la comunicación y su grano de arena cotidiano para conseguir que este periódico sea el líder indiscutible de la prensa de Ponent y el Pirineo no es baladí. Por su oficio, entrega y talento fotográfico, el libro que SEGRE regalará a sus lectores este Sant Jordi es todo un exponente del fotoperiodismo de las últimas décadas.