Golpe a la fruticultura de Lleida

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, calificó ayer domingo de “situación catastrófica y crítica” la afectación de la tormenta de granizo del sábado al campo leridano, que dañó especialmente fincas del Segrià, pero también de otras comarcas como el Pla d’Urgell, el Urgell y la Noguera. En una visita a Alcarràs, zona cero de los daños sufridos, el conseller quiso comprometer el apoyo de la Generalitat con los afectados y adelantó que desplegará los “esfuerzos” que sean necesarios para compensar a los payeses perjudicados. Ante esta letal situación para muchos productores cabe incidir en el papel crucial que tiene Agroseguro para que la cosecha no comporte la ruina de muchas explotaciones, pero dado que estamos todavía en el mes de abril y que en la zona del Baix Segre, la más perjudicada, muchos agricultores no tenían todavía el seguro de granizo contratado, ya que no son fechas usuales de piedra y seguramente algunos no habían suscrito el combinado de heladas y granizo, hará falta que la Generalitat ponga los instrumentos necesarios para que esta pérdida de producción no comporte más daños que el temporal en sí ya ha producido. Porque ahora comienza la época del aclarado y el trabajo deberá hacerse igual por mucho que queden pocos frutos, ya que de lo contrario se puede perder toda la cosecha porque la mala pudre la buena. No dudamos de que las palabras del conseller Ordeig irán acompañadas de medidas de apoyo reales en cuanto se contabilicen todos los daños.

Las demandas de Trump

Después de poner en pausa los aranceles para la mayoría de países del mundo, el Gobierno de Estados Unidos mantiene la guerra comercial con la República Popular China y está perfilando sus exigencias a la Unión Europea. El reciente viaje de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Washington ha dejado entrever las principales condiciones que la Administración norteamericana plantea al conjunto de la Unión Europea y que se pueden resumir en la conformación de un frente Estados Unidos-Europa hostil a China, con el pivote de India, la otra gran potencia asiática. Todo lo contrario de la línea emprendida por Sánchez en su reciente viaje a Pekín. Todo lo contrario de los intereses de la gran industria alemana. Todo lo contrario de la visión de Francia. La presencia económica de China en España se ha duplicado en los últimos cinco años y si bien es cierto que los precios y la calidad que ofrecen estos productos asiáticos pueden ser un problema para muchas industrias europeas, no tiene ningún sentido que Trump pretenda hacer extensivos sus problemas al resto del mundo. La negociación y el equilibrio son la única vía.