Hay que saber qué causó el apagón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó ayer en el Congreso de los Diputados de “irresponsable” y “una gigantesca manipulación” que el Partido Popular y la ultraderecha de Vox aprovechen esta crisis de electricidad provocada por el apagón del día 28 de abril para defender una ampliación de la vida de las centrales nucleares en España. “Las renovables son nuestra única y mejor opción”, recalcó. Sánchez recordó que en el 2019 las grandes corporaciones energéticas pactaron entre ellas el calendario de cierre de las centrales nucleares a partir del 2027 y que el Gobierno apoya esta decisión. Y pese a que advirtió que ninguna de esas empresas ha solicitado por ahora que se prorrogue ese calendario de cierre, aseguró que el ejecutivo está dispuesto a escuchar sus propuestas. Pero siempre que cumplan tres requisitos: que una prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos, y también el suministro eléctrico, pero además que sea “económicamente viable”. Es decir, que el coste de la ampliación de la vida de las centrales nucleares no lo pague “el bolsillo del contribuyente”, a través de la factura de la luz. Ni un solo estudio serio dice que las nucleares son imprescindibles en España, apostilló, y denunció que el actual “debate es deliberado e interesado” impulsado por la derecha a favor de las nucleares, y para culpar a las energías renovables del apagón. Podríamos dar la razón a Sánchez o restarle argumentos si supiéramos qué dejó a toda la península Ibérica sin luz durante casi 12 horas. Porque hasta que no sepamos qué originó el problema, por qué no se evitó y qué probabilidades hay de que vuelva a producirse, solo especulamos y esa no es la forma de gobernar ni apostar por una u otra energía. En la descarbonización estamos todos de acuerdo y en la importancia de la energía verde, también. Pero una cosa es este punto de partida y otra, muy distinta, pontificar sobre bondades o defectos de las fuentes de energía sin tener la información necesaria. Por tanto, lo que debe hacer el jefe del Ejecutivo es averiguar qué causó el apagón y hacerlo rápido, por mucho que se deban analizar 756 millones de datos al respecto. Todo lo demás es hacer política interesada, de uno u otro bando.

La salud del futuro

El estudio para radiografiar la salud de 4.000 leridanos voluntarios durante los próximos 20 años es una excelente iniciativa del proyecto estatal IMPaCT, impulsado por el Instituto Carlos III, a la que ya se han sumado casi 500 usuarios de los CAP Eixample y Primer de Maig. Los patrones de comportamiento, dietas, deporte, hábitos, etc. de estas personas serán una buena base de datos para evaluar las posibles patologías que vayan teniendo con los años.