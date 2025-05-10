León XIV, un papa misionero

Creado: Actualizado:

El cristianismo, pese al retroceso evidente de practicantes, es la religión con más bautizados en el mundo con 2.400 millones de personas, seguida del islamismo con 1.400. Por tanto, no es de extrañar el interés informativo que despierta en todos los medios y en la calle. Porque pese a su anacronismo en temas que la sociedad actual ya ha adoptado con toda normalidad, como la homosexualidad, el divorcio o la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos económicos y profesionales, la Iglesia católica sigue siendo la menos invasiva en los comportamientos y creencias de sus feligreses y aunque miles de personas bautizadas no practiquen todos los preceptos de su religión, no por ello son expulsados, ni lapidados. Y por mucho que sea evidente que la curia vaticana tiene varias asignaturas por aprobar, las más flagrantes son los casos de pederastia y el secundario papel de la mujer, el papa es una figura respetada en todo el mundo, tanto por los creyentes como por los que no lo son. Solo cabe reflexionar sobre las alabanzas por parte del progresismo mundial que recibió el Papa Francisco tras su muerte para entender la relevancia de su figura en los conflictos internacionales y en las luchas por la paz y la justicia social. Por eso, también era muy importante conocer si los cardenales del cónclave avalarían este aperturismo social y pronunciamientos doctrinales más acordes con sus feligreses hechos por Jorge María Bergoglio o volverían a cerrar las puertas del Vaticano. Por lo que dicen quienes conocen el pensamiento doctrinal e ideológico de Robert Prevost, de 69 años, León XIV estaría en la estela de Francisco, con el plus añadido de su gran vocación misionera, que anticiparía un papado viajero y cercano a los millones de migrantes del mundo. El nuevo líder de la Iglesia católica es el primer estadounidense en ocupar el cargo y se le considera también un cardenal latinoamericano debido a los muchos años que pasó como misionero en Perú. Nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, Prevost es hijo de madre española y padre estadounidense y creció junto a sus dos hermanos, Louis Martín y John Joseph. El reverendo Mark Francis, su amigo desde la década de 1970, declaró su compromiso con la justicia social. “Será visto como una figura que favoreció la continuidad de las reformas de Francisco”.

Tasa turística

En un verdadero lío se ha metido el Govern de la Generalitat al no poder aprobar en el Parlament la moratoria a la tasa turística que el mismo ejecutivo de Salvador Illa aprobó, y ahora hace un llamamiento al sector a no aplicar aquello que ya está en vigor. Es de esperar que encuentren una salida que no perjudique al sector y desprestigie a la administración.