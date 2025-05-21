Matrícula viva y la lucha contra la segregación

Creado: Actualizado:

El aumento de la movilidad del alumnado, en especial en los niveles de enseñanza obligatoria, se ha considerado una de las problemáticas educativas más destacadas de la última década en todo el Estado, especialmente en Catalunya, en la que el nivel de migración constante es superior a la media española. Los procesos de incorporación de estudiantes y su gestión se perciben y se tratan de forma diversa con relación al número de habitantes de cada municipio y es evidente que no es lo mismo la realidad de Barcelona, Salt o Sant Cugat del Vallès que la de Lleida capital, Vielha o Seròs, solo a modo de ejemplos. En este contexto, se ha estandarizado la realidad de estas incorporaciones a las aulas a medio curso como “matrícula viva”, aplicadas al alumnado que se inscriben en los centros educativos fuera del periodo oficial. Este fenómeno no se suele concebir como un proceso estructuralmente vinculado a las dinámicas socioeconómicas actuales ni a los cambios en la estructura productiva, ni al mercado laboral o a factores residenciales, sino más bien como una realidad esencialmente relacionada con las migraciones internacionales y su gestión. La Generalitat, por boca de la consellera de Educación, Esther Niubó, detalló el lunes que en este curso se han incorporado 74.328 niños y niñas fuera del periodo de matrícula ordinaria, 11.000 más que el anterior. Su apuesta es la de “una planificación con un horizonte de cinco o diez años que nos permita enfrentar retos como la llegada de niños nuevos o la bajada de la natalidad”. Paralelamente, Educación propone retirar el concierto educativo a 155 líneas (grupos por curso) en toda Catalunya de cara al próximo 2025-2026. En concreto, 101 de Educación Infantil de segundo ciclo, 44 de Primaria y 10 de ESO. “Es una primera propuesta”, indicó la consellera, y explicó que los conciertos se revisan dos veces al año. Niubó no concretó cuántas unidades podrían perder el concierto en Lleida. Fuentes del departamento detallaron que los colegios que hayan respondido a las necesidades de escolarización de su zona y hayan sido corresponsables en la lucha contra la segregación escolar optarán a renovarlo, pero los que hayan “distorsionado” la planificación al acumular históricamente una oferta que no lograban llenar pueden perderlo. Tal anuncio parece una advertencia clara para que los colegios concertados, indispensables para dar respuesta al número de alumnos de Catalunya, se pongan las pilas y contribuyan más a evitar guetos en algunas escuelas públicas porque, siendo verdad que muchas familias migrantes prefieren agruparse en centros donde ya hay un alto porcentaje de extranjeros, no es menos cierto que la única manera de lograr una sociedad cohesionada y respetuosa con todas las culturas y creencias es la convivencia en las aulas, los patios, las actividades extraescolares y la calle.