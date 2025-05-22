El aval del Constitucional a la amnistía

Creado: Actualizado:

El Tribunal Constitucional ha señalado para los días 24, 25 y 26 de junio la celebración de un pleno monográfico para deliberar sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la ley de amnistía, según han indicado varias fuentes, que añaden que el veredicto será avalar la ley. El recurso que presentó el Partido Popular será el primero en resolverse de la veintena de cuestiones de inconstitucionalidad que la ley de amnistía sumó tras su aprobación en el Congreso en mayo de 2024. El de los populares es el más amplio de todos, el que más aspectos de la amnistía cuestiona, por lo que el TC lo ha elegido para servir de “pantalla” sobre la constitucionalidad general para los condenados por el procés independentista catalán. El Constitucional conservará para este debate la mayoría progresista, en este caso de seis a cuatro, tras quedar apartados José María Macías, del sector conservador, y Campo, del progresista. Con este más que probable pronunciamiento debería ponerse fin al empecinamiento del Supremo en no dar cumplimiento a la voluntad del poder legislativo, que es a quien corresponde redactar las leyes (al judicial le corresponde cumplirlas), y posibilitar la amnistía de todas las personas encausadas por el procés y la vuelta del President Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Pero no será así, porque el Supremo quiere dilatar, retorcer y exprimir el derecho hasta límites que rozan la prevaricación al considerar que estos tres representantes públicos malversaron fondos públicos para lucrarse. Cualquier ciudadano de a pie, independentista o no, que conozca lo acontecido en 2017 sabe que de las mil razones esgrimidas para convocar y llevar a cabo un referéndum por parte de los líderes independentistas, ninguna de ellas se acerca, ni de lejos, al enriquecimiento personal. Por tanto, este regreso a Catalunya de Puigdemont, indispensable para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, se retardará hasta que el propio Constitucional o los tribunales europeos se pronuncien sobre esta malversación sin lucro. El PSOE habrá ganado, pues, el pulso al PP ante el Constitucional sobre la legalidad de la amnistía, pero el sesgo ideológico del Supremo se mantendrá intacto, poniendo palos a las ruedas de la resolución del conflicto.

Más muertos de tráfico

Una mujer murió ayer en un accidente en la C-12 en Balaguer. Un turismo y un todoterreno chocaron por causas que se investigan a la altura del punto kilométrico 137, entre la capital de la Noguera y el cruce hacia Castelló de Farfanya. Con esta son ya 7 las víctimas del asfalto en Lleida, con un repunte de fallecidos de tráfico en el conjunto de Catalunya que requiere medidas y nuevas campañas de control.