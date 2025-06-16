Lleida, tierra de festivales

Creado: Actualizado:

Mucho se ha hablado estos días del Primavera Sound o el Sonar, festivales de música de Barcelona que se han posicionado como referentes en sus respectivos estilos a nivel internacional. Pero no hace falta ir a la capital catalana para disfrutar de eventos de alta calidad, tanto de música como de artes escénicas de todo tipo o vinculados con el cine. Este fin de semana hemos tenido el ejemplo del Magnífic Fest en Lleida ciudad que, en su cuarta edición, recibió a formaciones musicales reconocidas como Fangoria, con Alaska al frente, o Duncan Dhu, grupo liderado por el incombustible Mikel Erentxun. El evento consiguió reunir a más de 22.000 asistentes entre los tres días, incluyendo las actividades paralelas del sábado y ayer abiertas a la ciudadanía. Pero el Magnífic solo es el inicio de una larga retahíla de certámenes que se sucederán en las comarcas de Lleida a lo largo del verano. Así, según dábamos cuenta en un amplio reportaje ayer, son más de treinta las convocatorias marcadas en el calendario estival y que, dada su variada oferta y en muchos casos su ubicación privilegiada, pueden atraer a todo tipo de público. Solo por poner algunos ejemplos citaremos el Esbaiola’t y el Dansàneu que, en semanas sucesivas de julio, presentarán más de 50 propuestas de artes escénicas en Les Valls d’Àneu. Tàrrega, por supuesto, volverá a convertirse en capital del teatro con su Fira, que llega en septiembre a su 45 edición con 54 espectáculos, buena parte de ellos estrenos absolutos. Por lo que a música se refiere, el abanico de propuestas también es más que considerable. Desde el Talarn Music Festival, en un marco incomparable como es el pantano de Sant Antoni, pasando por el Festival dels Pirineus, que acercará la música clásica a 41 municipios del Pirineo catalán, Andorra y Francia, hasta propuestas como el Entrerius de Térmens, Els Rentadors de Juneda o el (z)ona ponts de la localidad de la Noguera del mismo nombre y que se estrena este verano con grandes nombres propios como Marina Rossell o Guillem Gisbert. Queda claro que las propuestas son de lo más variadas y asequibles y colocan a Ponent en el mapa de eventos imprescindibles del verano. Todo un reclamo que se suma a los múltiples atractivos que ya tienen nuestras comarcas.

...Y ahora, la Copa de la Reina

Las jugadoras del Club Patí Vila-sana de hockey sobre patines culminaron ayer una temporada histórica tras proclamarse por primera vez campeonas de la Copa de la Reina al vencer al Cerdanyola 0-5, poniendo el broche de oro así a un curso para el recuerdo en el que ya habían ganado la Supercopa y el Mundial de Clubes. Un triplete que supone la recompensa merecida a su esfuerzo y tenacidad. ¡Felicidades!