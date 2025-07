Creado: Actualizado:

El feminismo no es una moda. Es simplemente una necesidad de las mujeres, todavía, para que prevalezcan sus derechos y se sientan seguras en todos los aspectos de su vida. Con los avances sociales y tecnológicos de los últimos años podría parecer que se ha mejorado en este aspecto pero, por desgracia, los hechos demuestran que no es así y lo peor es que ocurre todo lo contrario. Esta semana que cerramos hoy se hizo público un estudio del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) de Barcelona que señalaba que solo el 40 por ciento de los jóvenes de entre los 18 y los 24 años están de acuerdo con el concepto del feminismo, cuando en 1993 este porcentaje llegaba casi al 70 por ciento. El informe constata un crecimiento de ideas “neomachistas” y de discursos construidos y expandidos por las redes sociales que hacen mella en los adolescentes, muchos de los cuales creen que hay leyes que ofrecen un privilegio mayor a las mujeres y que provocan una desigualdad que perjudica, en realidad, a los hombres, y se sienten desprotegidos y discriminados. Pero los hechos contradicen totalmente la percepción de estos ciudadanos, que deben ser quienes gestionen la sociedad en un futuro no muy lejano. A modo de ejemplo citaremos algunas noticias publicadas por este periódico en los últimos siete días: Un arrestado por agreder a su expareja en Lleida. Piden 12 años de prisión a un hombre por forzar a una joven de 16. Acusan a un hombre de 53 años de violar y grabar a una chica de 16, hija de un amigo. Detenido el alcalde de Arbeca por agredir a su ex y a otra mujer y morder a un mosso... y podríamos seguir. Es sencillamente insoportable y es necesario tomar medidas a todos los niveles, desde las administraciones competentes, pasando por las escuelas y por supuesto en los hogares, para revertir esta situación. Porque más de la mitad de la población, que es la que suponen las mujeres, se lo merece y lo necesita.

La dana y sus efectos

Las previsiones se cumplieron y prácticamente toda Catalunya, con especial incidencia en las comarcas de Lleida, estuvo ayer en alerta roja por las fuertes precipitaciones que motivaron numerosos contratiempos, como la suspensión de todo el tráfico ferroviario hasta última hora, inundaciones, pérdidas en el campo y cancelaciones de actos lúdicos. Protección Civil envió sobre las 14.15 horas un mensaje de alerta a prácticamente todos los móviles del país pidiendo a los ciudadanos evitar desplazamientos y actividades en el exterior, no acercarse a ríos o zonas inundables y evitar sótanos por el riesgo de inundaciones. Debemos prepararnos para más episodios como la dana que nos afectó ayer, con sus lluvias torrenciales. El cambio climático es inexorable y es necesario estar prevenidos e implantar medidas que mitiguen sus efectos.