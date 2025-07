Creado: Actualizado:

Los gobiernos central y de la Generalitat presentaron ayer el modelo con el que pretenden lograr una financiación de Catalunya a la vez singular y plural. No es, desde luego, fácil, como no lo es conciliar los términos de cualquier oxímoron, pero no le queda otra al ejecutivo de Sánchez si quiere evitar que la financiación que ERC pactó con Illa para investirle (una financiación singular) provoque un incendio en el resto de autonomías, vendiéndoles la posibilidad de adherirse al mismo sistema (una financiación plural). El recorrido que queda es largo: hay que modificar la Lofca y hay que dotar a la Hacienda catalana, que recauda 5.000 millones, con personal y medios para gestionar 30.000 en tan solo 6 meses, siempre que se cumpla el plazo de 2026 pactado por ERC y PSC para que Catalunya recaude todo el IRPF. El concepto clave es la ordinalidad, es decir: que si Catalunya es la tercera comunidad en aportación a la caja común lo siga siendo en el posterior reparto y no se convierta en la décima, como ocurre en la actualidad. La ordinalidad centra el debate de la financiación desde que se coló en el Estatut de 2006, siguiendo el ejemplo de la Constitución alemana en el reparto económico de los landers. Los numerosos recursos de inconstitucionalidad que sin duda se presentarán en los próximos días por parte de PP, Vox y gobiernos autónomos tienen muy pocas posibilidades de prosperar en cuanto a la ordinalidad, porque ya ha sido declarada constitucional en dos ocasiones por el TC, y sería muy raro que cambiara el criterio precisamente ahora que tiene una mayoría progresista. Aun así, es seguro que los recursos llegarán porque su primer objetivo es hacer ruido, como ocurrió con la ley de Amnistía. En cuanto a los números, que es de lo que se trata cuando se habla de financiación de una comunidad, de momento no se sabe nada. Los economistas hablan de una horquilla enorme de entre 600 millones y 25.000 millones de ganancia anual para Catalunya. No será ninguna de las dos, por supuesto, pero si se acercara más a la segunda que a la primera el margen de maniobra que daría al gobierno de la Generalitat en políticas sociales, educativas y sanitarias (o de prevención de incendios, para hablar de un tema candente como la reunión de ayer de Illa y los alcaldes afectados por el incendio de la Segarra, la Noguera y el Urgell) sería formidable. Veremos.

Lamine Yamal y el enanismo

Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo a la estrafalaria edad de 18 años recién cumplidos, pero si es verdad que utilizó a personas afectadas por enanismo como espectáculo en su fiesta de aniversario se encuentra a un abismo de la excelencia en decencia. El Barça debe pornerlo ya en su sitio.