La peste porcina, una amenaza para Lleida

La Generalitat y el ministerio de Agricultura confirmaron ayer los dos primeros casos de peste porcina detectados en el Estado desde 1994. Se trata de dos jabalíes que fueron hallados muertos en el parque de Collserola, cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona y dentro del término de Cerdanyola del Vallès, el pasado miércoles. El Govern estableció una zona de vigilancia de 20 kilómetros a partir del foco, que comporta la restricción de movimientos de los cerdos de las granjas, la búsqueda de posibles animales muertos, la recogida de trampas de captura y material de desinfección y otras medidas para intentar blindar el perímetro y evitar la salida de jabalíes de esta área. A la espera de ver si este dispositivo resulta efectivo y evita la propagación de esta enfermedad, que no afecta a los humanos, ni siquiera si se consume carne de animales infectados, su aparición comporta el cierre de las exportaciones de carne de cerdo fuera de Europa, lo que supone un duro golpe para un sector muy importante en la economía de las comarcas de Lleida, que el pasado año generó una renta de 1.382 millones. La cabaña actual en la demarcación representa casi el 60% del total de la de Catalunya, y roza las 4,8 millones de cabezas distribuidas en 2.759 granjas, cuyo número es especialmente importante en el Segrià, con 761, y la Noguera, con 682. Ahora, el riesgo es que la peste porcina comporte un recorte de los mercados que acelere el descenso de precios registrado en los últimos meses después de dos años, 2023 y 2024, en los que hubo cotizaciones históricas que dispararon los beneficios a cotas nunca vistas. Precisamente, una jornada celebrada el jueves dentro de la nueva feria Agrobiotech constató que este año la caída había sido del 6,4% y que la previsión era que en 2026 se mantendría esta tendencia a la baja. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, admitió que el impacto económico será “grande” si se confirma la suspensión de exportaciones a países que no forman parte de la UE, a pesar de que reivindicó que las granjas catalanas son “de las más seguras y modernas”. Al margen de sus posibles efectos en la economía, también hay que poner el foco en el hecho de que la peste porcina africana se ha detectado en dos jabalíes, confirmando así los peores presagios de las organizaciones agrarias, que desde hace tiempo advierten de la necesidad de que haya un mayor control sobre la fauna salvaje por las consecuencias negativas que tiene en la producción agraria y ganadera, no solo porque arrasan cultivos, como es el caso de los conejos, o porque algún depredador mate ovejas o terneros, sino por la posible transmisión de enfermedades. Es cierto que es una tarea complicada, pero también lo es que en muchas zonas de Catalunya hay una sobrepoblación de jabalíes, corzos o conejos que hace necesario adoptar medidas para evitar que vaya a más.