La peste porcina ya daña la economía de Lleida

La reunión extraordinaria de las juntas del porcino de Mercolleida celebrada el lunes decidió una caída récord de la cotización del cerdo cebado vivo, que pasó de 1,30 a 1,20 euros, diez céntimos menos, un descenso de casi el 8%, registro inédito en una sesión desde hace al menos un cuarto de siglo. Es el primer efecto sobre un sector económico muy importante para Lleida de la peste porcina africana (PPA) detectada en dos jabalíes que aparecieron muertos la semana pasada en el parque de Collserola, en el entorno de la Universitat Autònoma de Barcelona, a los que ahora se han sumado otros siete que también fueron hallados sin vida en los días siguientes. El desplome del precio está motivado por el bloqueo a las exportaciones fuera de la Unión Europea, a la espera de que el Ministerio de Agricultura pueda reabrir algunos de estos mercados. Precisamente, el contrapunto a esta bajada de la cotización es que China ha aceptado aplicar el criterio de la regionalización en los focos de PPA, por lo que de momento solo vetará las importaciones procedentes de la provincia de Barcelona. Este hecho demuestra la importancia de poder evitar que esta enfermedad, que no afecta a las personas, se propague fuera de los 20 kilómetros a la redonda de donde se encontraron a los animales muertos. Habrá que confiar en que acabe siendo así, aunque el número al alza de los ejemplares salvajes afectados incrementa las posibilidades de que puedan haber entrado en contacto con otros fuera de esta zona. Por desgracia, Catalunya y España han dejado de estar libres de un virus que en los últimos años ha afectado a varios países miembros de la UE. En Polonia, este tipo de peste porcina es endémico desde 2014 y, al igual que ha sucedido aquí, los jabalíes son la principal fuente de contagio. También fueron los originarios de los primeros casos detectados en Alemania entre 2020 y 2024 y de la gran mayoría de los registrados en Italia desde 2022, en Hungría o Bulgaria. Rumanía merece una mención aparte, ya que cuenta con numerosas explotaciones afectadas. Así pues, ni el actual ni los anteriores gobiernos de Catalunya pueden aducir desconocimiento de esta y otras posibles consecuencias negativas si hay una gran proliferación de estos animales. Ayer, el conseller Ordeig afirmó que “hace falta una actuación permanente y urgente para reducir el jabalí en toda Catalunya”. La cuestión es que esta sobrepoblación no ha surgido de repente, sino que se remonta a hace años, sin que la administración haya hecho nada o casi nada para controlarla, y lo mismo puede decirse de los corzos, mientras que en lo que se refiere a los conejos, solo ha actuado cuando se han convertido en una plaga descontrolada. No estamos hablando de abatir indiscriminadamente a la fauna salvaje, sino de velar para que no se multiplique de forma excesiva. Medios hay para ello.