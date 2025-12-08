Ante la peste porcina, transparencia. Eso es todo

Creado: Actualizado:

El conseller Ordeig tiene motivos para celebrar que el brote de peste porcina no haya salido de un radio de 6 kilómetros del lugar donde se declararon los primeros focos. No era fácil porque en esta zona de Collserola hay mil jabalíes. Se han analizado cien cadáveres y 13 han dado positivo. El foco no ha salido de un radio de 6 kilómetros porque se han activado los protocolos de contención con celeridad. Otra cosa es el origen del virus. Se trata de la cepa Georgia 2007, que no se encuentra en el medio natural y no tiene nada que ver con las que hay en los 14 países europeos que tienen declarados focos de peste. El conseller dice que hay que ser prudentes, y tiene razón. Defiende el trabajo del IRTA como centro de referencia en la investigación internacional, y también tiene razón. Pero es más que evidente que las sospechas de que el virus ha salido de un laboratorio tienen mucho sentido. Estas cosas pasan. Aunque haya muchos protocolos de bioseguridad en estos centros de investigación, que los hay, el error humano siempre es una posibilidad que no se puede descartar. Hoy se conocerán los científicos catalanes, del resto del Estado y de la Unión Europea que participarán en la investigación. Como dijimos ayer, se prevé que los resultados se conozcan en un plazo de entre 7 y 10 días. Hay que cotejar análisis genéticos, lo que se puede llevar a cabo en un período relativamente corto. ¿Qué pasaría si se confirmara que el virus salió de un laboratorio? Que el Govern debería afrontar una crisis política importante ante la que solo podría reaccionar con honestidad y transparencia. Ahí hay que pedir un poco de sentido común a la oposición. El president Illa, también lo decíamos ayer, no estuvo afortunado el viernes en el Parlament al decir que con la peste porcina africana no cabe la crítica política, pero también es previsible que su reacción poco acertada tuviera relación con unas críticas de la oposición por el hecho de que no cancelara su viaje a la feria del libro de Guadalajara al estallar la crisis, como si se quisiera establecer una especie de relación, absolutamente impertinente y de nula moralidad, con el caso de la dana. El festival del libro de Guadalajara ha sido un evento muy importante para la literatura catalana, y tiene todo el sentido del mundo que Illa estuviera allí, lo cual, evidentemente, no tiene nada que ver con celebrar un almuerzo de cinco horas con una periodista mientras el País Valencià se enfrentaba a una de sus mayores tragedias de la historia. Illa estuvo mucho mejor el sábado y Ordeig lo estuvo, como en toda la crisis, ayer en la rueda de prensa que ofreció en la sede de Agricultura en Lleida. Si se confirma que el virus salió de un laboratorio de la Generalitat, habrá que explicarlo con transparencia y tomar todas las medidas de bioseguridad para que no se vuelva a repetir. Ante la peste porcina, transparencia. Eso es todo. Que se note que Catalunya no es Wuhan.