Creado: Actualizado:

En los últimos meses hemos publicado los testimonios de varias personas que tienen que esperar un año o más para tener una visita con el especialista no para revisiones, sino por patologías que comportan dolor o limitaciones para su vida cotidiana. También hemos dado cuenta del caso de la vecina de Cervera a la que la Seguridad Social ha tardado más de un año y medio en conceder la pensión de viudedad a causa del retraso de un trámite burocrático. El pasado domingo, explicamos que una vecina de Lleida tuvo que llevar a su madre, que reside en un municipio de Barcelona, a Tremp para poder tramitar esta misma prestación ante la falta de citas disponibles en otras oficinas de la Seguridad Social. Las grandes dificultades para poder recibir atención presencial se repiten en otros servicios, como el del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El martes, destacamos que la espera para las valoraciones de discapacidad –claves para que los solicitantes puedan acceder a determinadas prestaciones, servicios y ayudas si la evaluación concluye que está por encima del 33%– alcanza ya los 27 meses, cuando a principios del año pasado era de 18. Todos estos ejemplos evidencian claramente el deterioro de los servicios públicos, ya sea por falta de profesionales, por una deficiente gestión o por la combinación de ambos factores. Este es un problema que afecta al conjunto de los ciudadanos, pero especialmente a los que tienen menos recursos. Los que cuentan con más ingresos pueden permitirse acudir a la sanidad privada si en la pública tardan demasiado en atenderles y no dependen de prestaciones o ayudas para llegar a final de mes. Así que esta situación contribuye a agravar la desigualdad a nivel económico que crece de forma acelerada desde hace años. Hay que reforzar los servicios públicos, mejorar su funcionamiento y hay que ser conscientes de que la solución no pasa por la privatización de su gestión, como se ha demostrado con el escándalo del hospital de Torrejón, gestionado por una empresa cuyo jefe pidió alargar las listas de espera como fórmula para ganar más dinero.

Más vale prevenir

El uso de la mascarilla en centros sanitarios y residencias vuelve a ser obligatorio desde ayer como medida de prevención ante la escalada de casos de gripe, que en Lleida se han triplicado en una semana. Hasta la llegada de la covid, casi nadie utilizaba este elemento de protección para evitar contagios. En la pandemia demostró su efectividad, por lo que hay que instar a todos los ciudadanos a que cumplan la orden de llevarlo en recintos donde predominan las personas con problemas de salud que pueden complicarse si se contagian de gripe.