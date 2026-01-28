Velocidad menos alta y ceses insuficientes

Creado: Actualizado:

El servicio en las líneas de Rodalies en Lleida mejoró ayer un poco con respecto al lunes. Hubo menos retrasos, pero tanto las dos líneas por la costa como la de Manresa continuaron con transbordos en autobuses, la segunda entre Cervera y la capital del Bages y las otras entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders. Los billetes para estos trenes y el Avant son gratis, pero lo sucedido en los últimos días ha escamado a muchos usuarios. Ayer, en estaciones como Tàrrega hubo más gente que el lunes, pero menos de lo que suele ser habitual. Y mientras, el uso del vehículo privado ha aumentado. Así pues, se puede decir que Rodalies vuelve a funcionar al tran-tran, lo que tampoco es una gran novedad, porque lleva años sin alcanzar un nivel satisfactorio. Sí lo es que la alta velocidad ferroviaria también acumule grandes demoras más de una semana después del trágico accidente en Adamuz que costó la vida a 45 personas. A raíz del mismo, Adif limitó inicialmente la velocidad de los trenes del corredor Madrid-Lleida-Barcelona a un máximo de 160 kilómetros por hora en un tramo de 148 kilómetros entre la provincia de Madrid y la de Zaragoza. Hace ya casi una semana que levantó esta medida y únicamente hay un tope de 230 kilómetros por hora en 6 puntos kilométricos. Y la limitación adicional a 80 por hora a la altura de L’Espluga de Francolí, impuesta este lunes al detectarse una fisura en la vía, también fue revocada ayer y se elevó a 230 por hora. Sin embargo, los retrasos de alrededor de 60 minutos en los AVE con parada en Lleida siguen estando a la orden del día y algunos superaron las dos horas. Como los topes vigentes no justifican estas demoras, está claro que los maquinistas han decidido que no se fían de lo que decide Adif y optan por que los trenes circulen a la velocidad que ellos creen más conveniente para garantizar la seguridad. Así que hay un caso claro de desconfianza entre el organismo público y sus trabajadores que alguien debería solucionar para evitar que los perjudicados sean los usuarios. Es un elemento más del descontrol en el que ha estado sumido el servicio ferroviario tras dos accidentes que han puesto de manifiesto que la red de Rodalies de Catalunya se encuentra en un estado bastante peor de lo mala que ya parecía y que la alta velocidad debe mejorar a nivel de mantenimiento. En Rodalies se ha llegado a esta situación por muchos años de falta de inversión, en la que han tenido que ver gobiernos de distintos colores. No obstante, el caos vivido en la última semana ha sido tal que acotar la asunción de responsabilidades en el cese de dos cargos de Adif y Renfe es insuficiente. Y mirando de cara al futuro, Generalitat y Gobierno central han acordado ahora ampliar el presupuesto previsto hasta 2030. Es una pequeña buena noticia, a falta de que se lleve a la práctica, porque muchas inversiones anunciadas se han acabado quedando en el papel.