De la extrema sequía a la lluvia extrema

La Península Ibérica está registrando un episodio inusual de lluvias continuas e intensas desde que comenzó el año, que estos días están provocando inundaciones históricas en Andalucía. Aunque mucho menos dramática, la situación también ha sido excepcional en la provincia de Lleida, y la precipitación acumulada en enero en la capital es la segunda más alta de los últimos 114 años. Como suele asociarse cambio climático con altas temperaturas y sequía, los negacionistas aprovechan para llevar el agua a su molino y afirmar que esta sucesión de borrascas es la prueba que les da la razón. Sin embargo, se trata de todo lo contrario, porque uno de los principales efectos del calentamiento global son los fenómenos extremos. Basta con ver lo sucedido en Lleida, donde en menos de tres años se ha pasado de tener que cerrar el Canal d’Urgell por primera vez en su más de siglo y medio de historia por la extrema sequía, que redujo a mínimos el caudal de los ríos, al exceso de agua que se está viviendo ahora. El continuo paso de frentes atlánticos está provocado porque en el Ártico hay un bloqueo de altas presiones que hace que circulen mucho más al sur de lo que es habitual. Todavía no está claro que esté causado por el cambio climático, pero sí que se sabe que el hecho de que la atmósfera sea cada vez más cálida hace que acumule más humedad y, cuando hay las condiciones para que llueva, el agua se libera de forma más intensa. Por desgracia, todo apunta a que cada vez serán más frecuentes estos episodios excepcionales.

La libertad de internet

El anuncio de Pedro Sánchez de que el Gobierno central prevé prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales provocó primero los insultos del dueño de X, Elon Musk, y después el ataque del dueño de Telegram, Pavel Durov, que envió un mensaje a todos los usuarios en el que sostenía que esta medida es contraria a la libertad. Su encabezamiento era este: “El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet [...], estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección”. Este multimillonario que se presenta como adalid de las libertades está acusado en Francia de no cooperar con las autoridades en materia de tráfico de drogas, contenido sexual infantil y fraude por parte de usuarios de Telegram, red que también ha sido objeto de investigación y sanciones en Australia. Debemos tener claro que las redes sociales no son neutras, sino que detrás hay unos dueños que las utilizan en su beneficio, y su prioridad es esta y no la libertad y el bienestar de los ciudadanos.