Juan Antonio Bayona tituló Lo imposible la película sobre el tsunami que arrasó el sudeste asiático en 2004. Era imposible que una ola gigante se tragara tantos kilómetros de playas paradisíacas llenas de turistas. Era imposible que los cinco miembros de una familia española sobrevivieran a esa tragedia que causó cerca de 230.000 víctimas mortales. Pero sucedió. Años después, un virus detectado a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan fue el responsable de una pandemia sin precedentes que causaría 15 millones de muertes en todo el mundo, 1.787 en las comarcas de Lleida. De nuevo, lo imposible. Cuando faltan diez años para el teórico cierre de las centrales nucleares en España, nadie quiere arriesgarse a que lo imposible vuelva a ocurrir y el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA) prevé refugios para acoger a las personas desalojadas de un radio de 10 kilómetros de las instalaciones de Ascó y Vandellòs en caso de un hipotético accidente nuclear. En Tarragona, Reus y Tortosa ya está todo previsto. También en Lleida. En concreto en el pabellón Barris Nord, donde hay un almacén con cajas de comida con raciones de supervivencia para la población civil, compuestas de cuatro menús y complementos alimenticios, kits de descanso formados por camas plegables, mantas y utensilios de aseo personal como cepillo de dientes, gel y champú. Este material se supervisa periódicamente para garantizar que está en óptimas condiciones para ser utilizado. De hecho, el ayuntamiento de Lleida invirtió 59.871,47 euros recientemente en renovar los productos perecederos. Hasta 360 personas podrían refugiarse en el Barris Nord en caso de catástrofe. No hay que olvidar que Ascó está a menos de 50 kilómetros de la capital del Segrià y Vandellòs a poco más de 76, por lo que Bellaguarda, Bovera, La Granadella, L’Albagés, El Cogul, Granyena, Juncosa, La Pobla de Cérvoles, Els Torms y El Soleràs, en Les Garrigues, así como los municipios de Aitona, Alcanó, Almatret, La Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Sarroca, Seròs y Torrebesses, en el Segrià, se consideran poblaciones afectadas por el riesgo nuclear.

Obras de urgencia en la A-2

Hoy está previsto que empiecen unas obras de urgencia en la A-2 a su paso por la Segarra para arreglar el firme. No queda otra, después de que los socavones eternos y los hundimientos recientes provocados por las lluvias ocasionasen incidencias en una decena de coches el viernes. Pero este parcheo tiene que ser el prólogo de una intervención más profunda. Tras años de abandono el mantenimiento de esta vía rápida debería de ser una prioridad. Está en juego la seguridad de 23.000 conductores diarios.