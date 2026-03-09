Infraestructuras con falta de mantenimiento

Creado: Actualizado:

Este invierno está siendo inusualmente lluvioso. En Lleida ciudad es el segundo con más precipitación de los últimos 114 años. Todo después de que entre 2022 y principios de 2024 hubiera una gran sequía que causó el agrietamiento del terreno. Así que es más fácil que haya desprendimientos por la acumulación de agua, aunque no hayan caído lluvias torrenciales. Todo el mundo puede entenderlo. Lo que no se entiende es que los encargados de mantener la línea ferroviaria entre Lleida y Manresa y en el resto de las líneas de Rodalies de Catalunya no actúen de forma preventiva para evitarlos. El sábado hubo dos en el tramo de la RL4 entre Cervera y Manresa, uno de los cuales obliga a transportar a los viajeros en autobús entre Calaf y la capital del Bages. Ayer, cayó un árbol sobre la vía entre la capital de la Segarra y Sant Guim de Freixenet, que también obligó a interrumpir el paso de trenes y recurrir a autocares. Ya hemos señalado en anteriores ocasiones que el déficit de inversiones y de mantenimiento durante décadas es lo que explica el caos vivido a lo largo de las últimas semanas, que todavía está lejos de solucionarse. Y, una vez más, insistimos en que hay que replantear las prioridades en materia ferroviaria. Las líneas de cercanías y media distancia e infraestructuras como el Corredor Mediterráneo deben tener preferencia sobre los planes de ampliar la red y las prestaciones de la alta velocidad. Va siendo hora de preguntarse por qué España es el segundo país del mundo tras China en kilómetros de alta velocidad mientras otros países con más recursos económicos como Alemania o Francia, que implantaron antes este servicio, lo mantienen en un plano secundario. Igualmente, hay que poner el acento en que los proyectos de nuevas inversiones deben prever el presupuesto de mantenimiento que necesitarán a lo largo del tiempo. Esto vale también para la autovía A-2, cuyo pavimento en el tramo que discurre por la Segarra ha permanecido en un estado lamentable durante años, hasta que los múltiples socavones causaron pinchazos a los vehículos que circulaban por ella hace tres semanas, obligando primero a cerrar el carril más deteriorado y finalmente a efectuar una reparación de emergencia.

Alternativas para el Pirineo

Tremp se ha convertido en un centro de artesanía al ser el primer municipio de Lleida que logra el sello oficial de Punto de Interés Artesanal, ya que concentra la actividad de una treintena de profesionales. Ahora, busca fórmulas para potenciarlos. Puede ser una vía útil para articular alternativas de futuro en el Pirineo que no pasen solo por el turismo, como también puede serlo la nueva sede del Irta inaugurada hace poco en La Seu d’Urgell.