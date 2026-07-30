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Supongamos que los lectores de este editorial y quien lo escribe son baby boomers. Que lo sean quienes lo leen es efectivamente una suposición; que lo es quien lo escribe es una certeza. Seguro que pensamos que la educación de hoy es un desastre porque se consiente demasiado a los niños y bla, bla, bla. Lo de pensar que el pasado era mejor lo hacemos nosotros, lo hacían los padres, lo hacían los abuelos, lo hacían los romanos, lo ha hecho todo el mundo. “¿Quién ha visto nunca una vejez que no alabara el pasado y blasmara el presente, cargando el mundo y las costumbres de los hombres con su miseria y su tristeza?”, se pregunta Montaigne. Lucrecio advierte: “Ya el viejo agricultor, blandiendo la cabeza, suspira a menudo y cuando compara los tiempos presentes con los pasados, alaba a menudo la felicidad de su padre y refunfuña diciendo que los hombres antiguos estaban llenos de piedad”. Y Plinio el Viejo nos abre los ojos: “No está atado el cielo con nosotros para que se manifieste en la claridad de los astros nuestro propio destino”. No se acaba el mundo; nos acabamos nosotros. Creemos que nos lo llevamos todo pero la vida se queda. Imaginemos por un momento —nosotros, los boomers— que en las aulas de EGB de los delirantes años 70 hubieran aparecido de repente 6 o 7 alumnos en cada clase que no entendieran ni una palabra de catalán o castellano. ¿Habríamos alcanzado el nivel académico que alcanzamos? ¿De verdad? ¿La presencia de niñas y niños que no entendieran catalán ni castellano no habría obligado a bajar sustancialmente el nivel? Hay un problema de fondo que todavía no somos capaces de apreciar con lucidez y del que la existencia de fuerzas de ultraderecha solo es un efecto colateral. En poco más de diez años han llegado dos millones de personas a Catalunya y no se ha dotado al país de los recursos financieros necesarios para atenderlos. El problema tiene una connotación perversa porque el mismo sistema que ha promovido la llegada de mano de obra barata al basar la economía en sectores que la precisan, como la construcción o el turismo, no ha creado los mecanismos de bienestar necesarios para que la llegada de esta mano de obra no comporte problemas educacionales y sanitarios. No hablamos solo de perversidad; también de hipocresía. Y de deshonestidad. Porque: ¿quiénes son los padres que consienten demasiado a los niños? Nosotros, los boomers; ¿quiénes, los maestros que aprueban a todo el mundo? Nosotros, los boomers; ¿quiénes, los funcionarios que crean proyectos pedagógicos demenciales? Nosotros, los boomers. Lo cual no quita que el reciente escándalo con las pruebas PISA en Catalunya no produzca bochorno. Es bueno que los niños aprendan que los actos tienen consecuencias, pero mejor sería que lo aprendiéramos nosotros, los boomers. Qué cosas: tan bien educados que somos, nadie nos ha enseñado a dimitir.