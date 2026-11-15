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La veteranía es un grado, pero también puede convertirse en un lastre si se deja pasar el tiempo sin adaptarse. Estas frases que pueden parecer tan manidas resumen dos situaciones diametralmente opuestas en el mundo del ferrocarril. La línea de La Pobla celebra su 75 aniversario en un momento dulce aunque, evidentemente, no es perfecto, mientras que todo aquello que suena a Renfe y a Adif está envuelto de la polémica, de las quejas de los usuarios por retrasos que se repiten día tras día, estaciones abandonadas o trasbordos que se alargan meses, como ocurre con la línea de la costa, pero sobre todo con el dramático balance de 115 muertos en dos accidentes en la alta velocidad en apenas diez meses en lo que todo apunta a falta de inversión en seguridad.

La línea de La Pobla es de aquellos proyectos en los que la férrea defensa del territorio permite superar dificultades, una de las más importantes la amenaza de cierre en 1984 por ser deficitaria. Pero los ciudadanos y los territorios necesitan servicios y las comunicaciones son vitales para que el mundo rural tenga el presente y el futuro que se merece. Hace 22 años, se produjo el traspaso de la infraestructura a la Generalitat y tampoco siempre ha sido un camino de rosas pero los vecinos y los números demuestran que la apuesta ha valido la pena. La línea ha contado con una inversión superior a los 135 millones desde su traspaso y el año pasado se superaron las previsiones más optimistas y dio servicio a 445.913 viajeros, una tendencia alcista en la que seguramente tiene mucho que ver la inversión de 25,9 millones en nuevos trenes más cómodos y adaptados a las necesidades. Con todo, no es perfecta y la mejora de frecuencias es una de las demandas recurrentes.

Pero con todos los problemas que pueda tener la infraestructura, se puede contraponer con una alta velocidad que cada vez es más baja, con una media distancia que deja mucho que desear y un servicio de Rodalies que cada vez abandonan más viajeros por la ineficacia, porque un transporte que no es puntual, fiable ni cómodo deja de ser un servicio y pasa a ser una preocupación diaria, con la incertidumbre de llegar a destino a tiempo o si se vivirá el enésimo problema en Rodalies, que ya casi parece que no es noticia porque es tristemente habitual. En un contexto de campaña electoral a cara de perro, debería haber asuntos troncales sobre los que plantear políticas claras, más allá de promesas vagas y que fueran contratos con el ciudadano. Un contrato en el que se le asegurara que la inversión prioritaria es eso, prioritaria e inaplazable. La inversión en el mantenimiento de la red no ofrece fotografías de inauguraciones, pero da pie a futuras celebraciones de aniversarios de éxito.