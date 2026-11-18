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Decíamos ayer que la red ferroviaria de Rodalies va para atrás. Nos quedamos cortos, porque las de alta velocidad y media distancia también siguen esta tendencia. Asimismo, comentábamos que colectivos como el de los maquinistas no dudan en perjudicar a los usuarios en sus conflictos laborales. Ayer tuvimos una nueva prueba de ello. El sindicato Semaf, mayoritario entre estos operarios, había convocado una nueva jornada de huelga. Está en su derecho, igual que los trabajadores de secundarla o no. Lo que no se entiende es que vulneren de forma flagrante los servicios mínimos fijados. En Tàrrega, Cervera y Mollerussa, ninguno de los trenes que debían circular antes de las 8.00 horas lo hizo, lo que obligó a decenas de pasajeros a buscar transporte alternativo en autobús para llegar a su destino. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, indicó que solo circularon un 30% de los convoyes a primera hora de la mañana, cuando debían ser el 66%, lo que supone que los maquinistas decidieron de forma unilateral que más de la mitad de los que debían prestar servicio no salieran de su estación de origen. El paro de ayer se suma a los del 29 de octubre y 10 de noviembre y está previsto que haya otro el próximo día 23. Semaf afirma que su objetivo es exigir “todas las garantías de seguridad que nos corresponden”. Es una demanda razonable, teniendo en cuenta que el trágico choque de dos trenes de alta velocidad en Urda puso de manifiesto las deficiencias que hay en este ámbito menos de diez meses después de la tragedia de Adamuz en la misma línea, la Madrid-Sevilla. Pero igual que hemos dicho que hay que respetar el derecho a la huelga, los trabajadores deben cumplir los servicios mínimos y, si creen que son abusivos, recurrirlos previamente por vía judicial, en lugar de dejar tirados a los pasajeros aprovechando su posición de fuerza. Por otro lado, este sindicato también señala que “en estos momentos mantenemos un contacto continuo y directo con el nuevo ministro de Transportes y vicepresidente del Gobierno para abordar los puntos que siguen pendientes”. Si hay diálogo, una tregua en las movilizaciones sería un buen gesto por su parte, aunque solo sea para no perjudicar más a los usuarios.

Que vuelvan las colonias

El Govern aprobó ayer una compensación de 50 euros por noche y un día de fiesta a los docentes que participen en colonias y excursiones. Debería servir para alcanzar un acuerdo que acabe con el boicot que aplican la mayoría de los colegios e institutos públicos, una medida de protesta cuyos principales damnificados son los alumnos de las familias con menos recursos, sin alternativas para suplir estas salidas organizadas por los centros.