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En estos momentos los dirigentes de Junts deben llevar ya tres días intentando lo imposible: entender lo que hizo esta semana su líder. Nada menos que conceder una entrevista exclusiva al diario y al periodista que más daño hicieron hace 14 años al independentismo, y de la más bochornosa manera, inventando cuentas en el extranjero de los entonces presidente de la Generalitat y alcalde de Barcelona, Artur Mas y Xavier Trias, lo que llevó al entonces director de ese diario a pavonear de que su periódico había ganado las elecciones catalanas. Pero no solo concedió Puigdemont la entrevista a ese medio y a ese periodista; lo hizo además para insultar al presidente español con una inhumanidad impropia de alguien que no esté poseído por el rencor. ¿Todo eso para qué? Para favorecer el triunfo de la derecha extrema y la extrema derecha el 29 de noviembre. Cualquier otra explicación no tiene sentido. Ojo: no es que Puigdemont no tenga razón en el fondo. Pedro Sánchez le ha amnistiado porque le necesitaba en el Congreso, y si no lo hubiera necesitado no lo habría hecho porque se presentó en las elecciones del 2023 prometiendo que encarcelaría a Puigdemont (“¿de quién depende la Fiscalía?”). Así funciona la política. Feijóo haría lo mismo si tuviera las mismas necesidades, y Sánchez hizo reír al Congreso en 2023 cuando se le escapó la risa a él mismo al recordar que Feijóo afirmaba que no era presidente porque no quería. La risa de Sánchez se contagió porque tenía razón: Feijóo no fue presidente hace tres años, aun siendo el candidato más votado en las elecciones, porque no sumaba mayoría absoluta con Vox, y si Junts le hubiera ofrecido su apoyo para la investidura lo habría aceptado a cambio de lo que le hubieran exigido. ¿Que eso no se sabe? Efectivamente, pero su reacción ante el regalo que le ha hecho en esta campaña Puigdemont insultando de forma —insistimos— inhumana a Sánchez da pistas de lo que habría hecho si el presidente exiliado le hubiera ofrecido hace 3 años la investidura. ¿Qué ha hecho Feijóo con el regalo del líder de Junts en esta campaña? Pues nada menos que situarlo en su primera frase en el cara a cara del pasado jueves. Un cara a cara que ganó claramente, al menos a corto plazo, Feijóo, incisivo y contundente, también bronco y maleducado, ante un Sánchez desconcertantemente alicaído que lo primero que hizo fue pedir perdón. ¡Vaya forma de comenzar un cara a cara! ¿También ganó Feijóo el cara a cara a medio plazo, o al menos en un plazo no tan corto como las primeras 24 horas, el que lleva desde el pasado jueves hasta el próximo domingo? Ya se verá. Los politólogos dicen que los cara a cara se miden de dos formas: como un combate de boxeo, en el que se espera que los contrincantes peguen pero no jueguen sucio, y respondiendo el espectador a esta pregunta: ¿a quién de los dos daría usted las llaves? Nosotros también.