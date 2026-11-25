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Una imagen vale más que mil palabras. El memorial instalado en la plaza Major de Tàrrega con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo atestigua. Cuenta con un total de 130 mesas sobre las que hay 1.552 platos vacíos, cada uno con el nombre y la edad de una mujer o de un menor que han sido asesinados en crímenes machistas. Son 1.484 mujeres desde 2003, cuando se comenzaron a contabilizar de forma específica estas víctimas, y 68 niños o adolescentes desde 2013. Hagamos caso a los que en lugar de violencia machista dicen que debe considerarse como intrafamiliar y pongamos al lado mesas con platos vacíos en memoria de los que han sido asesinados por mujeres que eran su pareja o expareja. No llegan al 8% de los otros. Partiendo de la base, en ambos casos, de que uno ya es demasiado, ¿realmente alguien con un mínimo de sentido común, ese del que presumen los ultras de Vox, puede concluir que son cifras equiparables? Porque además hay que tener en cuenta otro tipo de agresiones, como las sexuales, de las que las mujeres y niñas son sus grandes víctimas, las físicas que no acaban con la vida de las afectadas, las verbales y las cada vez más habituales a través de las redes. Como informamos en nuestra edición de hoy, en las comarcas de Lleida se han registrado casi 900 denuncias por maltrato en los nueve primeros meses del año y hasta el 23 de noviembre han sido condenados 499 varones, de los que casi uno de cada cuatro son jóvenes de entre 18 y 30 años. En este contexto, es evidente que hay que mantener y reforzar la normativa y los dispositivos de apoyo a las mujeres maltratadas y que cualquier recorte de los mismos supone un paso atrás no solo para ellas, sino para el conjunto de la sociedad. No podemos aceptar el mensaje de que el feminismo ha ido demasiado lejos cuando aún no se ha conseguido la plena igualdad, cuando cada año mueren alrededor de una cincuentena de mujeres en el Estado a manos de sus parejas o exparejas y las que sufren vejaciones se cuentan por decenas de miles y su número va a más en lugar de ir a menos. El problema es que, como lo demuestra el porcentaje que representan entre los condenados, esta idea, cuyo principal medio de difusión han sido las redes sociales, ha calado entre hombres jóvenes, como también lo ha hecho entre parte de la ciudadanía el bulo de que la mayoría de los autores de crímenes machistas son de origen inmigrante, cuando los datos constatan que la realidad es que los nacidos en España son casi el doble. Hay que perseverar en las medidas de apoyo a las víctimas, promover una educación igualitaria a nivel de género y adoptar iniciativas destinadas a que la ciudadanía asuma que el machismo es una lacra. Invisibilizarlo hablando de violencia intrafamiliar es volver a tiempos que parecían superados.