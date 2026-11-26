Creado: Actualizado:

Pérdidas de 165 millones de euros, que se elevan a 233 millones si se tienen en cuenta el cierre de algunos mercados exteriores y la caída de la cotización. Esta es la factura que ya ha supuesto para los productores de Lleida el brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace un año en jabalíes en Collserola. Los números rojos irán a más, porque la cotización actual del kilo de cerdo vivo en Mercolleida, de 1,070 euros, está lejos de cubrir ni tan siquiera los costes de producción, que son de 1,42 euros, por lo que el balance negativo por cada animal que llega al matadero es de unos 35 euros. Son datos que asustan, y si hasta ahora no han provocado un hundimiento del sector es porque la crisis se desencadenó después de tres años históricos de resultados en positivo, que han permitido amortiguarla. De momento, las empresas integradoras también están manteniendo la retribución que abonan a los propietarios de las granjas por cada animal, un aspecto esencial teniendo en cuenta que este sistema se aplica en ocho de cada diez explotaciones ganaderas de engorde. Claro que, por otra parte, el censo de cerdos en estas granjas ha caído un 19%, con la consiguiente merma de ingresos para sus titulares. En términos coloquiales, podríamos decir que ahora mismo la situación se aguanta con pinzas, y para evitar una caída más acentuada que ponga en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones hay que hacer lo posible no solo para evitar la transmisión de la PPA, sino para erradicarla de forma definitiva. Al respecto, hay que reconocer que, de momento, las medidas adoptadas por Agricultura para evitar que la PPA saliera de la “zona cero” de Collserola y se propagara de los jabalíes a los cerdos han sido efectivas. Ahora toca acabar con la presencia del virus cuanto antes, porque para que un territorio sea considerado libre de peste debe haber transcurrido un año desde el último positivo, un periodo que puede hacerse muy largo para el sector teniendo en cuenta las pérdidas ya acumuladas.

¿Vuelve la censura?

“¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? ¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?” La Junta Electoral Central ha abierto un expediente sancionador a la periodista Silvia Intxaurrondo por plantear estas preguntas en el inicio de la tertulia del programa que presenta en La 1 después de la entrevista de Broncano a Abascal. Lo hace al creer que “podría haber vulnerado las exigencias de neutralidad informativa”. Más bien parece que es la junta la que abandona la neutralidad en favor de la censura.