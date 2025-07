MWC para no expertos

Creado: Actualizado:

Curiosidades

El Congreso Mundial de Móviles, cuyas siglas MWC están unidas al nombre de Barcelona, no lo ha sido así siempre. De hecho, desde su primer certamen en Roma en el año 1990 pasó por las ciudades de: Niza, Lisboa, Atenas, Berlín, Madrid (1995), Cannes (1996- 2005), siendo esta última la que entregó el testigo a la capital catalana y celebrándose desde entonces ininterrumpidamente en la misma, con la excepción del año 2020, anulada por la pandemia. No debemos pasar por alto que el congreso se celebró antes en la capital del estado, quien cedió su testigo a la capital europea del cine. Una entrega de testigo por parte de Madrid que no sería imaginable en el caso de que el relevo tuviera que entregárselo a Barcelona. Ya que la capital del estado no suele soltar nada en favor del resto y mucho menos, de la capital catalana.

Rompiendo récords

Si los primeros certámenes en los años noventa congregaban a poco más de 2.000 asistentes, pasando a los 24.000 en el último de Cannes, de la mano de Barcelona y desde hace años la cifra está por encima de los 100.000.

Todo bajo la organización de una entidad público-privada en la que participan el ayuntamiento de BCN y la Global System for Mobile Asociación (GSMA) que agrupa bajo su paraguas a los principales operadores de telefonía del mundo. En el escenario de Barcelona y con John Hoffman como CEO de la GSMA se han alcanzado récords impensables como el señalado del número de asistentes y el de una facturación superior a los 450 M €. Y que, referido a CAT, según El Periódico: el 2025 contó con más de 100 empresas catalanas y una generación de valor de 23 M €.

Fisonomía femenina

Mientras que a las personas los años nos acaban llevando a la madurez, y también que el espejo se empeña en anunciarnos que está próximo el relevo y la irrupción de sucesores, con el MWC el paso de los años lleva a que su cara aparezca cada vez más innovadora y joven. Lo que empezó siendo una feria de telefonía, hoy es un certamen que, no es que esté orientado al futuro, es que es un anticipo de este. Como lo demuestran algunos de los proyectos más vistos en este marzo de 2025, desde el robot que anda, baja, sube escaleras y te acerca en mano lo que le pidas, el primer ordenador plegable del mundo o videojuegos que incorporan procesadores con lo más avanzado en IA. Y por si todo fuera poco, de cara al 2026 han anunciado un acuerdo con el Circuit de Montmeló desde el que se presentarán todas las novedades tecnológicas en el campo de los coches eléctricos. Una fisonomía, la del MWC que no solo es cada vez más tecnológica, también más cerca de la paridad, pues como ha señalado la secretaria de Política Digital de la Generalitat, María Galindo, de las 3.200 ponencias impartidas, 1.200 lo fueron de la mano de mujeres.