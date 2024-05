Creado: Actualizado:

Jornada tras jornada este equipo no deja de sorprendernos y en estos momentos parece no tener límites. No presenta fisuras en ningún aspecto del juego. Fiel a un estilo vivo, de transiciones rápidas y posesiones cortas hace disfrutar a los aficionados. Pero tan importante como atacar es defender y en esto son excelentes. No los que menos puntos han encajado, pero sin ninguna duda los mejores. Para la gran mayoría, es más difícil apreciar una buena acción defensiva que una ofensiva. Sin embargo su trabajo, individual y colectivo, protegiendo la canasta es digno de elogio.Su defensa de equipo se caracteriza por su gran intensidad y anticipación tanto en el perímetro como en la pintura. Defienden cada acción al límite de la falta haciendo dudar a los árbitros de la legalidad de sus contactos. Con su gran movilidad reducen espacios y provocan que el campo, para el rival, parezca más pequeño. Presionan constantemente el balón impidiendo que el contrario pueda pensar, defienden al límite las líneas de pase e incluso no permiten que el adversario gane ventaja en los bloqueos, con una defensa por parte del hombre pequeño muy agresiva y generalmente sin cambios.No tener uno de los presupuestos más elevados de la Liga comporta alguna carencia y alguna desventaja en referencia a sus rivales. No tener un ‘center’ musculoso de siete pies, lo suplen a base de anticipación y movilidad. No tener, a diferencia de otros años, a ninguno de los jugadores estrella de la Liga, tampoco supone un hándicap. Han demostrado ser todo un equipo y esto permite más rotaciones y defender sin miedo a cometer faltas. Como dijo en su dia el coach Chuck Daily, “El ataque gana partidos, la defensa campeonatos”. Y esto lo hacen al límite.