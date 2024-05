La hora de la verdad

Creado: Actualizado:

Ayer empezó una nueva fase de la Liga, y aunque se jugaba el play off con un equipo que venía de perder sus últimos partidos en la fase regular, había que salir muy mentalizado y pensando que el trabajo no estaba hecho. Se partía con la premisa de que el Força Lleida había ido de menos a más en la Liga regular y que en las últimas jornadas había sido un equipo imparable, mostrándose fuerte y seguro en la pista. Pero se tiene que tener presente que un play off puede ser un punto y aparte para los equipos, y que se puede echar por la borda todo el trabajo hecho durante todos los últimos meses. Todos los seguidores leridanos esperábamos que el Força Lleida continuara con la buena dinámica con la que acabó la fase regular y, a su vez, que el Alicante no fuese capaz de recuperarse de su dinámica negativa con la que había llegado al play off.Ayer el equipo del Força Lleida salió con ganas de ganar, para acabar por la vía rápida y dejando las cosas claras desde un buen principio. La relajación no es viable y, aunque muchas veces en el primer partido puede más el corazón que la cabeza, es muy importante conseguir la victoria. Ya tienen el primer asalto, ahora lo que se tiene que mantener es el factor pista, ganar mañana meter presión al rival. A todo el mundo nos gustaría ver muchos partidos, pero lo que tiene que hacer el equipo de Ponent es acabar el play off por la vía rápida, para evitar sobrecarga de minutos, lesiones y sustos de última hora y llegar bien a la Final Four.Cada partido de esta serie será diferente y tocará sufrir, pero esperamos que los resultados sean siempre los mismos, la victoria del ICG Força Lleida.