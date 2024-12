Equipo de triples

Creado: Actualizado:

Ayer el Hiopos Lleida visitó la pista del líder, el Valencia Basket. A priori era un partido complicado para los leridanos, y más después de la última derrota sufrida en Badalona por 20 puntos de diferencia y del buen inicio del equipo valenciano tanto en la Liga como en Europa. Pero se tenía que tener presente que el Valencia Basket también venía de perder en la pista del Dreamland Gran Canaria. Ante esta liga con resultados tan inverosímiles, nos podríamos haber encontrado un Valencia dubitativo a causa de la última derrota, mermado por algunos jugadores lesionados y con la presión añadida de no dejar pasar la primera opción de clasificarse matemáticamente para la Copa del Rey ante un rival recién ascendido. Desgraciadamente, nos encontramos con un Valencia Basket que no quería perder oportunidades y a la vez seguir demostrando que es un firme candidato a todo, y que junto con el Unicaja son hoy por hoy los equipos más regulares de la ACB. No se pudo asaltar la pista del líder, aunque en un principio la batalla parecía que se la llevaría el equipo que ganara en la estadística de los mejores lanzamientos exteriores. Ayer, con mejores porcentajes en lanzamientos de tres puntos, el Hiopos Lleida no tuvo bastante para tumbar al líder. El baloncesto cada vez es más un espectáculo que busca puntuaciones más altas, donde se priorizan los triples, pero si el Hiopos Lleida quiere mantener la categoría, quizás también se deberían tener otras alternativas, como mejorar estadísticas en lanzamientos más controlados, como el tiro libre, y movimientos para facilitar otros lanzamientos más fáciles. Debemos seguir con la cabeza alta, pero hay que mejorar. En la Liga ACB los errores se pagan mucho más caros.