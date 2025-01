Empate entre bostezos

Creado: Actualizado:

En uno de los peores encuentros de la temporada, por parte de los dos equipos que quede claro, el Lleida sumó un paupérrimo empate en el Municipal de Cornellà confirmando la galopante mediocridad de este grupo tercero de la Segunda Federación en la que nadie parece dispuesto a dar un estirón en la clasificación abonándose, jornada tras jornada, al empate. Unos y otros dieron por buenas unas tablas que no les sirven para nada. Los locales siguen con el agua al cuello y los de Marc Garcia, aunque por unos minutos con el 0-1 a su favor se llegaron a situar terceros, siguen fuera del play off como sextos, con el único consuelo de que el resto de rivales no se escaparon a la espera del próximo domingo en el Camp d’Esports ante el Sant Andreu (17.00 horas), que este fin de semana ha cedido el liderato al Europa, uno de los pocos que supo ganar. El Lleida, que pudo haber ganado en un cabezazo al larguero en la recta final del partido, sigue sin conocer el triunfo en este 2025, encadenando empate tras empate y suma ya diez, sí diez, en las veinte jornadas disputadas hasta el momento. Pero lo peor, más allá de la clasificación, punto arriba, punto abajo, es que este Lleida no transmite confianza. Cuando logra ponerse por delante en el marcador, le entran todas las dudas del mundo y se diluye como un azucarillo ante los rivales que, cosa lógica, le aprietan para equilibrar la balanza. Y eso, por desgracia, se está repitiendo un partido sí y otro también.