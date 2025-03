Otro técnico, otro empate

Creado: Actualizado:

El efecto Idiakez no se notó en Mallorca. Es natural. Acaba de llegar para que el tópico revulsivo se produjese. Si apenas debe ubicar nombre y cara a sus jugadores por mucho que Jordi Cortés se empecine en ello. El caso es que el nuevo técnico no invirtió la negativa dinámica de un equipo que hace del empate su hábitat natural. Y ya son quince. Se retrocede poco, es verdad, pero no se avanza nada. Y ya se ha desaprovechado una nueva jornada. Sí, el equipo mandó dos balones a la madera y desaprovechó un penalti –también empató con una pena máxima– pero jugaba ante el colista –prácticamente descendido– y la imagen mostrada, salvo en los nueve minutos de añadido en los que se apeló a la testiculina, fue penosa. Claro que desde el club, con su, a veces incomprensible política comunicativa, el mismo día en que se presentaba el nuevo técnico y en vez de bombardear urbi et orbi con los tópicos “vamos a por todas”, “hay tiempo de sobra para el play off” (esto lo dijo el técnico, no se confundan), primaron un acto institucional con Sor Lucía Caram anunciando entrada gratuita para los miembros de su asociaciòn en Lleida. Que no es que no esté bien, pero ¿no había otra fecha mejor para hacerlo, en lugar de hacerla solapar con el acto más importante del club en este 2025? Bastaba con guardarla, porque fue a puerta cerrada y darla a conocer, hoy o mañana, para animar el trascendental Lleida-Europa del próximo domingo (17.00 horas).