Golpe a la Liga en Granada

E l Hiopos Lleida consiguió ayer algo más que una victoria. El equipo de Gerard Encuentra dio un paso casi definitivo para la permanencia en la ACB. Es cierto que aún quedan once jornadas, pero tras este triunfo el Lleida supera en tres al colista Coruña y en dos, más el average, al Granada. ¿Ventaja suficiente para dar por hecha la permanencia?, no, ni mucho menos, pero no me negarán que a estas alturas de la competición también es muy difícil pensar que coruñeses y granadinos van a dar un giro absoluto a sus resultados para superar al Lleida.

La victoria de ayer tiene todavía más valor si tenemos en cuenta que con ella se rompe con casi cinco meses de sequía fuera de casa, puesto que la única victoria lejos del Barris Nord se remontaba al 27 de octubre del año pasado cuando se ganó en Lugo al Breogán (77-81).

Y este triunfo tiene, en mi opinión, dos claros protagonistas. Por una parte, James Batemon (¡por qué no llegaste antes!). Fue, una vez más, el máximo anotador del Lleida y del partido con 23 puntos y una valoración de 27. Y el otro gran protagonista, y ya lo lleva siendo algunos partidos, es Bozic, capturador de 9 rebotes para acabar con 28 de valoración. A falta de un ‘cinco’ puro, el croata, con solo 2 metros, está siendo el mejor defensor.

Y a partir de ahora, ¿qué nos dice el calendario? Pues que por el Barris Nord, escenario casi inabordable, deben pasar equipos que dan un poco de miedo como Joventut, Valencia, Unicaja y Tenerife, partido que la afición del Lleida tiene marcado en rojo tras la penosa actuación del entrenador Txus Vidorreta en la primera vuelta. Claro que también deben visitarnos Breogán y Murcia. Y estos, seguro, que caen ante la avalancha de los “burdeos”, tanto en la pista como en la grada.