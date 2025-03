Pelota caliente

Creado: Actualizado:

Ayer el Hiopos Lleida perdió una oportunidad para sumar una victoria y dar la campanada contra uno de los equipos históricos de la Liga ACB, el Joventut de Badalona. Era uno de esos triunfos que desde la grada y también desde el club se veían como posibles, y más con la racha que llevaban unos – dos victorias los leridanos– y otros –tres derrotas los verdinegros–. Hace días que estamos haciendo números mirando la clasificación y eso puede ser un punto de motivación y no de relajación, pero también puede añadir demasiada presión a los jugadores y al staff técnico, con partidos tan igualados como el de ayer.

Está claro que sobre la mesa hay encuentros más asequibles y otros que no lo son tanto, y de estos últimos el Hiopos Lleida los tiene en las últimas jornadas. Pero también tenemos que tener presente que habrá la posibilidad de sellar la permanencia en los enfrentamientos con equipos que están en la misma situación que nosotros. Quedan diez jornadas y lo mejor es pensar partido a partido y salir a ganarlos todos. Ayer se hizo un muy buen partido, pero en la ACB eso no es suficiente, se necesita constancia y tener en los momentos decisivos jugadores que se pongan el equipo en la espalda. El Joventut lo tuvo con Tomic, jugó bastantes minutos y marcó la diferencia, tanto en defensa como en ataque, cogiendo los rebotes necesarios y haciendo la asistencia o la canasta en los momentos que más quemaba la pelota. La confianza en Gerard Encuentra es total, y seguro que al final el equipo saldrá a flote, aunque es necesario que más jugadores sumen. Ayer se echaron de menos los puntos de jugadores importantes como Bropleh o Hasbrouck, ya que el equipo no puede depender únicamente del acierto de Batemon, Bozic o Paulí.