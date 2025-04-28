Creado: Actualizado:

Pues habrá que seguir esperando para confirmar, como mínimo de forma matemática, la permanencia en la Liga ACB. Esperemos que la derrota de ayer del Hiopos Lleida en Andorra no pase de ser un paso atrás sin excesiva importancia para asegurar el próximo domingo la continuidad en la categoría. Pero lo más preocupante del partido no fue la derrota, sino la pésima imagen que durante muchos minutos dio el equipo de Encuentra.

Más allá de la prácticamente segura permanencia en la Liga ACB, la temporada no puede hacernos olvidar que ha habido graves errores en el capítulo de fichajes con el atenuante, si se quiere, de las dificultades para incorporar debido a las limitaciones económicas de siempre. Desde que comenzó la temporada se han ido Dee Bost, Derek Cooke, Chevez Goodwin, Michael Caicedo y casi Van der Vuurst y Johnny Hamilton, que llegó lesionado en una mano y que, si bien sigue en la plantilla, ya lleva cuatro partidos sin jugar ni un minuto y tres sin siquiera ir convocado. Muchos cambios en la plantilla, y la confirmación de que el Lleida acabará la temporada sin un ‘cinco’ determinante.

Ahora toca pasar página y pensar solo en el partido del próximo domingo frente al UCAM Murcia en el Barris Nord. Un partido y una jornada en la que, con toda seguridad, el Hiopos Lleida conseguirá certificar la permanencia. De hecho jugaremos después de conocer el resultado del Granada, que tiene una difícil visita a Gran Canaria. Toca reflexionar mucho, unirse, superar el cansancio físico y mental que aseguraba Gerard Encuentra tiene su equipo y comenzar a pensar en la próxima temporada, en la que es de esperar que la planificación deportiva será más acertada.