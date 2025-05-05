Veinticinco días sin presión

Creado: Actualizado:

La aventura ACB del Hiopos Lleida empezó justamente por la fiesta mayor de otoño, exactamente un 29 de septiembre. Han sido muchos partidos trepidantes, con épocas de más victorias y otras de más derrotas, pero todo lo que se había conseguido podía irse al garete si no se luchaban los 5 partidos que quedaban. Aunque sobre el papel el rival era superior y quería ganar para optar al play off, ayer el equipo salió desde el primer momento con la mentalidad de ganador. Es muy importante salir dando la cara, apretando desde el comienzo para imponer el ritmo, porque sabes que los grandes equipos al final apretarán el acelerador. El Hiopos Lleida demostró ayer que quería ser equipo de ACB la próxima temporada, y aprovechó la segunda oportunidad para sellar la permanencia virtual ante su afición.

Ahora quedan veinticinco días y cuatro grandes partidos para acabar la temporada del estreno, y hay que seguir compitiendo hasta el final, buscando la mejor clasificación posible y mantener el respeto hacia el resto de equipos de la competición. La próxima semana, en plena Festa Major, el Hiopos Lleida puede salir a jugar contra el Barça con la permanencia matemática en el bolsillo, siempre que el Coruña no dé la campanada este jueves en el Palau y alargue un poco más lo inevitable. Sin presión, pero sin relajación, sería un buen día para asaltar el coliseo azulgrana.

Con la salvación sellada ya se puede empezar a trabajar para la consolidación de la plantilla y preparar los fichajes que hagan falta desde un principio para que Encuentra pueda trabajar desde la pretemporada con todo el equipo. Si quieren seguir creciendo no se puede estar toda la temporada dando altas y bajas, hasta ahora ha salido bien, pero es un juego muy peligroso.