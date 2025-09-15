El sueño aún sigue

Creado: Actualizado:

Ya se han cubierto dos jornadas de la presente temporada de la Segunda RFEF y el Atlètic Lleida, según expresión acuñada por su director deportivo, Xavi Bartolo, el añorado “Tigre de Bellvís”, sigue viviendo un sueño. Un empate en su debut en el Camp d’Esports ante el Torrent y otro en su primer desplazamiento a Porreres, una localidad de Mallorca de apenas 5.000 habitantes y también debutante en la categoría. Un gol de Nil Sauret, ya en el segundo tiempo, hace que los de Gabri ya sumen dos de los seis puntos en juego. Y hay que añadir el superar la primera ronda, esta misma semana, de la Copa Federación ante el Tudelano. No está nada mal, no. Pero podría haber sido mejor. Dos desajustes defensivos hace siete días impidieron la victoria ante el Torrent. Ayer en Ses Forques, de nuevo fruto de la inexperiencia en la categoría y un nuevo desajuste, propició el gol local, cuando el ABC del fútbol en cualquier categoría, es taxativo al indicar que jamás debe de hacerse un cambio, y más de un central, antes de un saque de banda en contra y en un campo tan pequeño como el del Porreres, que es idéntico a un córner. El miércoles, segunda ronda de la Copa, también en casa ante el Formentera y luego a por el primer triunfo en casa, y en Liga, ante el Terrassa. El caso es seguir soñando aunque aún se presenten pesadillas como la aventura del viaje de ida a las Baleares o los candados y pintadas hostiles del pasado fin de semana.