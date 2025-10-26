Buena reacción

Creado: Actualizado:

E l Hiopos Lleida dio ayer un paso adelante: era un partido muy importante ante un rival directo. La hazaña de ganar al Barça a domicilio fue una inyección de moral que duró poco, con la primera derrota en casa contra el Valencia. Después de los dos últimos partidos, en los que las emociones fueron una auténtica montaña rusa, este encuentro suponía un gran reto psicológico.

Los dos anteriores habían sido de esos que todos los jugadores quieren jugar, los que todo el mundo afronta con una motivación extra, porque son una buena oportunidad para lucirse, tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores. El partido de ayer era una trampa, ya que existía la presión de ganar y quizá no resultaba tan atractivo como los dos últimos enfrentamientos.

Aunque el inicio fue titubeante, el Hiopos Lleida acabó ganando todos los cuartos, dando un golpe de autoridad y mostrando una concentración que muchas veces es difícil mantener en partidos con tanta presión. Esa fortaleza psicológica demuestra que el equipo cree en sus posibilidades y quiere mucho más que la permanencia.

Pero, pensando en los puestos de descenso, este año, esas posiciones están de momento un poco lejos. Se ha ganado a dos de los rivales que, en principio, pelearán por mantenerse, y se puede decir que se ha hecho de forma solvente. Ayer, aunque el resultado parezca ajustado, el equipo leridano fue por delante en el marcador durante 32 minutos, dando la sensación de tener el partido controlado. Este año el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a mentalidad ganadora, y parece que quiere aspirar a mucho más que simplemente luchar por no descender. La mentalidad es distinta y eso supone un paso más hacia la consolidación en la ACB.