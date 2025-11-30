Algo habrá que hacer

Creado: Actualizado:

Pasan los días, pasan las jornadas y la situación de este Atlètic Lleida no solamente no mejora sino que empeora de manera inexorable y ya se comienza a intuir que, quizás, de manera irreversible. En la nevera del Camp d’Esports una nueva derrota ante, si lo aceptamos como excusa vale, uno de los favoritos al ascenso directo o, como mínimo, play off. Prácticamente no se salvó nadie del nuevo desaguisado. Los de Gabri encajaron la sexta derrota en trece partidos, a lo que hay que añadir cinco empates por únicamente dos victorias. Es decir, 11 puntos de 39 posibles. Se continúa en descenso y, según sean los resultados de hoy de Torrent y Porreres, los leridanos pueden caer hasta la última posición. Si el primer tiempo ante el Baleares fue aceptable, en el segundo se cayó en barrena. El entrenador no acertó con los cambios y el equipo empeoró sin dar nunca la imagen necesaria para revertir el marcador. Dio la sensación de que las charlas, análisis, sesiones de autocrítica y de autoayuda... no han servido para nada. Y llegados hasta este punto cabe pensar de que alguna cosa habrá que hacer cuando se abra la ventana de invierno de fichajes. Este equipo equipo necesita un buen meneo porque, ahora mismo, la luz al final del túnel, aparece ya muy lejana y diminuta. Y el próximo sábado (16.30), otro partido para temblar en el campo de otro de los favoritos, el Poblense, que ocupa ahora mismo el liderato, aunque empatado a puntos con el Baleares.