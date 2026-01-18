Granada y Burgos

Creado: Actualizado:

Estamos llegando al ecuador de la temporada –solo nos restará una jornada en el Barris Nord frente al Burgos– y es momento de hacer un balance de lo sucedido en estas dieciséis jornadas de competición, en las que el Hiopos Lleida ha demostrado con creces que está situado donde realmente le corresponde por plantilla y presupuesto.

Dos son los equipos predestinados a bajar de categoría, a menos que los despachos hagan alguna excepción como le sucedió al Granada la pasada campaña, bloqueando el ascenso del Betis en beneficio del conjunto nazarí. A día de hoy, esas dos plazas están ocupadas por andaluces y burgaleses, con un buen número de equipos que merodean el precipicio, donde se encuentran cuatro equipos catalanes –Andorra, Manresa, Girona y Lleida–, Zaragoza y el propio Gran Canaria.

En la mente de los aficionados hay dos clubes que tendrían más posibilidades de perder la categoría, y no hay ninguno catalán, exceptuando un Andorra muy mermado por las lesiones y la planificación. Granada parece, por ahora, con la soga al cuello, tras la marcha de Matt Thomas a Turquía y las lesiones de larga duración de Valtonen y Kljajic. Una sola victoria en dieciséis partidos es casi un certificado de defunción. Otra cosa es el Burgos: ha fichado bien, juega un buen baloncesto y ha reaccionado con Corbalán, Happ y Jackson al mando de la nave castellana.

No hace falta que les diga la importancia del próximo partido en el Barris Nord ante el Burgos. Media permanencia está en juego. Y no solo eso: el average también tendrá su trascendencia. No será el primer caso ni el último en que la aritmética decida una Liga. El pabellón jugará su partido, pero los jugadores tendrán la última palabra.