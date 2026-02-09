Creado: Actualizado:

E l Hiopos Lleida, mermado por las lesiones, volvió a caer ante uno de los equipos que hasta ayer tenía por debajo en la clasificación, un Baxi Manresa que tenía clara la importancia del partido y así se reflejó en la pista.

Pero hoy hay que recalcar la iniciativa “Baloncesto para todos” que propuso la ACB para esta jornada. Esta acción pretende hacer visibles las dificultades que tienen muchas personas con discapacidad para poder disfrutar de un espectáculo como un partido de baloncesto. A todos nos vienen a la cabeza las barreras arquitectónicas que ya no deberían existir, pero hay otros obstáculos que son más invisibles y nos pasan desapercibidos, como puede ser el ruido habitual del público, la percusión, estar con mucha gente en un espacio reducido, movimientos agresivos y gritos del público o la megafonía muy elevada.

Iniciativas como estas son importantes, pero se debería hacer algo más que un día de visibilidad, y poder encontrar soluciones para que realmente estas barreras se minimicen y se encuentren alternativas para que todo el mundo pueda disfrutar en el campo y animar a su equipo en cualquier pabellón. En algunos casos puede ser un camino largo, ya que no solo se trata de poner una rampa, sino que es necesario individualizar las adaptaciones y llevar a cabo una serie de acciones para lograr pequeños logros. Si queremos un baloncesto accesible para todos, debemos romper muchas barreras invisibles y buscar adaptaciones que un día serán para una persona concreta, pero que a largo plazo acaban siendo útiles para todo el mundo. Hoy hay personas con discapacidad que no han podido disfrutar del espectáculo en directo; esperemos que esta iniciativa no se quede en un acto anual, sino que sea un punto de partida.