Volviendo a las andadas

La realidad, a veces, es cruel. En una de las muchas finales que le esperan a este Atlètic Lleida para evitar el descenso, volvió a salir cruz para los de Jordi López. Derrota en el Camp d’Esports ante un rival directo como era el Olot que se limitó a aplicar el “abc” de la categoría: mantener la portería a cero, algo esencial, y tener fortuna en una de las pocas ocasiones de las que se disfrutan. Y así fue, un mal control, motivado por el infame estado del terreno de juego, propició el gol visitante. Y se acabó. Primera derrota del nuevo técnico y fin a la esperanzadora racha de una doble victoria consecutiva. Una pena porque habían perdido en la jornada matinal Porreres y Torrent, con lo que se podía haber abierto brecha por abajo, pero no pudo ser. El equipo sigue en descenso y a seis puntos de la salvación. Sí, más o menos, como se estaba antes de la disputa de esta jornada, pero con la salvedad de que queda una menos para que todo esto acabe. Los nuevos fichajes, que también necesitan un tiempo del que, por desgracia, no se dispone, no fueron esta vez revulsivo. Este sinvivir es lo que le espera al equipo y a los aficionados hasta el final del ejercicio. Y habrá que saber convivir con ello, con andar sobre el alambre sin que fallen las fuerzas ni la voluntad de supervivencia. Si ello es posible siempre quedará una opción, comenzando por la siguiente visita al Olímpic de Terrassa. En caso contrario habrá que ir pensando ya en la próxima temporada en Tercera.