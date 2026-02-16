El puntito, que no falte

Creado: Actualizado:

D entro de la vacilante andadura de este Atlètic Lleida por la categoría, el décimo empate de los leridanos en 23 jornadas, que le permite entrar en el exclusivo club de los reyes de la igualada de Tercera, se produce la pregunta del millón. Tal y como están las cosas, ¿es bueno el puntito arrancado en el Municipal de Terrassa? Dando por supuesto que mejor un punto que ninguno, cabe reconocer que el empate es insuficiente, teniendo en cuenta, además, los resultados de la jornada. Ahora Porreres y Torrent quedan ya descolgados, y prácticamente descendidos, pero el resto de candidatos sigue apretado, sí, pero los de Jordi López están a seis puntos de la salvación y a cinco del play out que marca el Castellón B, aunque, atención, con un partido menos, el aplazado este fin de semana con el Barça At. Así que volvemos a repetir la cantinela de cada semana. La próxima jornada visita el Camp d’Esports (domingo, 12.00 horas) otro rival directísimo, el Barbastro, con los mismos puntos que los azulones. Y dadas las circunstancias, a seguir dándole a la calculadora, porque no nos gustaría tener que acogernos a aquella demoledora sentencia que formuló Mané a Mario Duran al cabo de dos semanas de fichar por la UE Lleida (lo hizo un 28 de diciembre): “Presi –le dijo– si nos salvamos será porque habrá equipos aún peores que el nuestro”. El Lleida, esa campaña, bajó a Segunda B. Pero a la siguiente, recuperó la Segunda A.