T erminamos la vigésima primera jornada de competición. Quedan trece para saber cómo acaba esta lucha interminable por la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español, y todo está aún por decidir en lo que respecta a la segunda plaza de descenso, porque la primera parece estar decidida en contra del Granada. Cuando todo parecía que el Hiopos Lleida estaría alejado de esta inquietud después de la buena primera vuelta, las derrotas ante Manresa y Girona en el Barris Nord nos han vuelto a situar en el lugar que ahora mismo nos corresponde y nos obliga a no relajarnos si no queremos vernos implicados en un final de infarto.

Hasta seis equipos se encuentran inmersos en una titánica, diabólica y encarnizada lucha por la salvación. Equipos destacados de la ACB como Breogán, Gran Canaria y Zaragoza se ven acompañados por Andorra, Lleida y Burgos. A pesar de que los castellanos ocupan, por ahora, plaza de descenso, todos los expertos coinciden en que venderán cara su piel y un porcentaje elevado los da por salvados por su calidad, garra y mejora en el juego.

El parón de selecciones ha servido para concretar muchos fichajes en posiciones clave para todos estos equipos, y el nuestro no ha sido una excepción en la posición de base con Dani Garcia. A priori, sus números no están al nivel de otros refuerzos, pero su estreno es esperanzador. Habrá que confirmarlo. Lo que sí es seguro es que tendremos que mejorar, y mucho, los sistemas de juego, la defensa y encontrar posiciones liberadas para nuestros tiradores.

Ayer Baskonia y el domingo Madrid. Poco que decir. El día 22 nos visita Joventut y después vamos a Granada para recibir a Tenerife y viajar a Zaragoza. Al lío.